Leandro da Silva Aquino, de 33 anos, foi ferido com três golpes de faca e ficou com a arma cravada nas costas, na noite deste sábado (27), durante uma briga numa bebedeira, na Rua Cruzeiro do Sul, no Bairro Eldorado, em Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, Leandro entrou em luta corporal com um homem ainda não identificado. Após as agressões, o homem pegou uma faca e desferiu dois golpes contra o ombro e o braço de Leandro. O agressor ainda desferiu o terceiro golpe, que fez a arma branca ficar cravada nas costas da vítima.

Após a ação, o acusado fugiu do local e, em seguida, populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Leandro ao pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com os socorristas, por conta dos ferimentos, o estado de saúde do homem é considerado gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

