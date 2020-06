Como uma forma de diminuir ainda mais os riscos de contaminação, o coordenador disse que o condutor da ambulância fica em local isolado do veículo e só tem contato com paciente em caso de urgência.

“Tentando minimizar a propagação, a parte administrativa do Samu diminuiu seu horário de expediente. Quanto à Central de Regulação, que é um serviço que funciona 24h, nós não conseguimos fazer uma adaptação, os médicos continuam na central regulando e triando as ocorrências. Identificada a emergência, a ambulância é enviada de imediato e quando não identificada é feita orientação”, afirmou o coordenador.

O coordenador do Samu, Pedro Pascoal, afirmou que não foram só os números de chamados de urgências que mudaram, mas também o perfil dos atendimentos em função do novo coronavírus.

O número de chamados para o Serviço Móvel de Urgência (Samu) no Acre aumentou mais de 60% desde de o início da pandemia no estado, segundo dados da coordenação do órgão.

“Nas ambulâncias fizemos o isolamento do condutor, que é um profissional de saúde a menos exposto ao risco de infecção. O paciente é assistido pelo técnico de enfermagem no baú da viatura, é feito todo acompanhamento do local da ocorrência até o destino”, disse Pascoal.

As ambulâncias também estão equipadas com uma cápsula de transporte que é usada nos pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19. O objetivo é garantir a segurança do paciente e dos profissionais, evitando assim a disseminação do vírus.