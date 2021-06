Tentativa frustrada de roubo acaba com bandido morto e duas vítimas baleadas

O suspeito de cometer um assalto e balear uma outra vítima durante tentativa de sequestro e fuga, Wivile Ferreira, de 22 anos, morreu no Pronto Socorro de Rio Branco. Ele acabou baleado durante a ação criminosa nesta sexta-feira (4), na rua 6 de Outubro, no Bairro Quinze, região do Segundo Distrito da capital.

A informação foi confirmada pela direção do PS. O suspeito não resistiu ao ferimento de arma de fogo que atingiu a região pélvica e acabou morrendo na sala de trauma da unidade, antes mesmo de ir para centro cirúrgico. Já o senhor José Augusto Vieira, de 57 anos, que foi baleado durante o assalto, passa por cirurgia, segundo a direção. O corpo do suspeito já foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) para passar pelos devidos procedimentos.

Equipe de TV chegou minutos depois

Uma equipe da Rede Amazônica Acre se preparava para entrar ao vivo no jornal com informações sobre a vacinação contra Covid-19 na Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) Eduardo Assmar, quando ouviu ao menos três disparos de arma de fogo.

Ao chegar na rua ao lado, encontraram o motorista já ferido e o assaltante sentado no banco de trás do veículo, baleado, e quase sendo linchado pela população.

Segundo a polícia, Ferreira cometeu um assalto e em seguida saiu correndo armado pelas ruas. José Augusto Vieira saía de casa em seu carro quando foi surpreendido pelo bandido que rendeu o veículo e atirou contra ele, na tentativa de fazê-lo refém para usar o carro na fuga.

Ainda segundo a polícia, durante a ação, uma terceira pessoa, ainda não identificada, viu a movimentação estranha e acabou atirando contra o assaltante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e duas ambulâncias foram ao local para atender tanto Vieira como o assaltante. Os dois foram levados para o Pronto Socorro da capital. Uma equipe da Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia.