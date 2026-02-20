Moradores de Feijó fecham BR-364 e condicionam liberação à presença do governador Gladson Cameli

Protesto contra atraso na conclusão do Hospital Geral reúne indígenas e comunidade; governo anuncia entrega do primeiro bloco para abril, mas manifestantes exigem solução imediata

Os moradores do município de Feijó, no interior do Acre, interditaram a BR-364 na manhã desta sexta-feira (20) em um protesto que já dura horas e tem uma condição clara para acabar: a presença do governador Gladson Cameli no local.

A manifestação começou por volta das 7h, em frente à rodoviária da cidade, com barricadas de pneus bloqueando os dois sentidos da rodovia. Longas filas de veículos se formaram, e a Polícia Militar acompanha o ato para garantir a segurança.

A pauta do protesto

O motivo da mobilização é a demora na conclusão das obras do Hospital Geral de Feijó, que se arrastam há anos. Os manifestantes reivindicam melhorias urgentes na saúde pública e afirmam que a população não pode mais esperar pela entrega da unidade.

Em vídeos que circulam nas redes, é possível ver indígenas cantando embaixo de uma tenda montada na rodovia, enquanto a comunidade mantém o bloqueio e aguarda um posicionamento oficial do governo estadual.

Resposta do governo

No mesmo dia, o governo do Acre divulgou que a reforma e ampliação do Hospital Geral de Feijó entrou na fase final. Segundo a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o primeiro bloco da unidade deve ser entregue até abril, com investimento superior a R$ 5 milhões.

A obra inclui modernização da estrutura física, novo sistema de climatização, cobertura revitalizada, adequações elétricas e instalação de equipamentos atualizados — a maior intervenção no prédio desde a década de 1980. A previsão é que mais de 30 mil moradores da região sejam beneficiados.

O impasse

Apesar do anúncio, os manifestantes afirmam que só devem liberar a rodovia com a presença do governador Gladson Cameli no local do protesto, buscando uma resposta concreta e imediata das autoridades -1.

A comunidade alega que, enquanto faltam investimentos efetivos para concluir o hospital, o governo prioriza outras despesas em vez de solucionar a saúde básica da população. A reportagem segue acompanhando o caso.

