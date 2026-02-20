Polícia Penal realiza operação integrada no Complexo Penitenciário de Rio Branco

A missão contou com apoio das forças especializadas: Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), (DOC), (DSOE) e (DME), bem como do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer)

A Polícia Penal realizou uma operação integrada com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na manhã desta sexta-feira, 20.

A ação é mais uma das medidas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) para garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema prisional acreano. Além do efetivo do plantão da Polícia Penal, a missão contou com apoio das forças especializadas: Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), Divisão de Operações com Cães (DOC), Divisão de Serviço de Operações e Escoltas (DSOE) e Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME), bem como do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Durante a operação, o secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Evandro Bezerra, falou sobre a importância de ações como essa: “Mais uma ação, que a gestão do Iapen, através do presidente Marcos Frank, com toda a Polícia Penal, faz intervenções rotineiras dentro do presídio, a fim de manter o sistema numa situação de total controle. A Secretaria entra aqui com o Gefron, com o nosso apoio aéreo do Ciopaer. São ações realmente integradas para intervenção no presídio”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, falou sobre o objetivo da missão: “Mais uma ação da Polícia Penal, no que diz respeito à revista no interior das celas, com a finalidade de realizar a verificação estrutural no sentido de evitar fugas”.

O diretor Operacional do Iapen, Maycon Mendonça, explicou como as operações impactam positivamente na segurança do presídio: “A gente acaba desarticulando alguns planos para fugas e também planejamentos relacionados à violência dos apenados. Isso faz com que a cadeia continue dentro da ordem, da segurança e dentro de uma disciplina de rotina”.

