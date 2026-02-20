Acre
Polícia Penal realiza operação integrada no Complexo Penitenciário de Rio Branco
A missão contou com apoio das forças especializadas: Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), (DOC), (DSOE) e (DME), bem como do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer)
A Polícia Penal realizou uma operação integrada com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) no Complexo Penitenciário de Rio Branco, na manhã desta sexta-feira, 20.
A ação é mais uma das medidas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) para garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema prisional acreano. Além do efetivo do plantão da Polícia Penal, a missão contou com apoio das forças especializadas: Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), Divisão de Operações com Cães (DOC), Divisão de Serviço de Operações e Escoltas (DSOE) e Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME), bem como do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).
Durante a operação, o secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Evandro Bezerra, falou sobre a importância de ações como essa: “Mais uma ação, que a gestão do Iapen, através do presidente Marcos Frank, com toda a Polícia Penal, faz intervenções rotineiras dentro do presídio, a fim de manter o sistema numa situação de total controle. A Secretaria entra aqui com o Gefron, com o nosso apoio aéreo do Ciopaer. São ações realmente integradas para intervenção no presídio”.
O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, falou sobre o objetivo da missão: “Mais uma ação da Polícia Penal, no que diz respeito à revista no interior das celas, com a finalidade de realizar a verificação estrutural no sentido de evitar fugas”.
O diretor Operacional do Iapen, Maycon Mendonça, explicou como as operações impactam positivamente na segurança do presídio: “A gente acaba desarticulando alguns planos para fugas e também planejamentos relacionados à violência dos apenados. Isso faz com que a cadeia continue dentro da ordem, da segurança e dentro de uma disciplina de rotina”.
Rio Juruá sobe novamente em Cruzeiro do Sul e se aproxima da cota de alerta
Manancial atingiu 11,52 metros nesta quinta-feira (19) e está a 28 cm do nível de atenção; Defesa Civil e Bombeiros monitoram tendência de alta após período de descida
O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, voltou a apresentar elevação em seu nível e nesta quinta-feira, 19, marca 11,52 metros. O número preocupa autoridades e moradores, já que a cota de alerta no município é de 11,80 metros.
Na última sexta-feira, 13, o manancial registrava 9,35 metros e seguia em movimento de descida. No entanto, desde o sábado, 14, o rio voltou a subir de forma contínua até alcançar o patamar atual
O histórico recente reforça a atenção: no dia 2 de fevereiro, o Juruá atingiu 13,49 metros, ultrapassando a cota de transbordamento, que é de 13 metros. Na ocasião, mais de 6 mil pessoas foram afetadas em 11 bairros, além de 15 comunidades rurais e vilas. Apesar da enchente, não houve necessidade de retirada de famílias de suas casas.
O Governo Federal reconheceu a situação de emergência nível 2 no município em decorrência da cheia, medida que já havia sido decretada anteriormente pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O reconhecimento permite que o município solicite apoio humanitário caso a situação se agrave.
Monitoramento
Dessa forma, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem em monitoramento constante do nível do rio, avaliando possíveis riscos e preparando planos de contingência caso o manancial volte a se aproximar da marca crítica.
Situação Atual do Rio Juruá (Atualizado até 20/02/2026)
|Indicador
|Medição
|Data
|Nível do Rio Juruá
|11,52 metros
|19/02/2026
|Cota de Alerta
|11,80 metros
|–
|Cota de Transbordamento
|13,00 metros
|–
|Distância da Cota de Alerta
|28 centímetros
|19/02/2026
Evolução Recente do Nível
O rio vinha em trajetória de descida, registrando 9,35 metros na última sexta-feira (13). No entanto, a tendência se inverteu no sábado (14), com uma elevação contínua que o trouxe ao patamar atual de 11,52 metros. Essa nova subida acendeu o sinal de alerta no município.
Histórico da Cheia em 2026
O Rio Juruá já havia atingido um pico significativo este ano. No último dia 2 de fevereiro, o manancial alcançou 13,49 metros, superando a cota de transbordamento (13 metros). Na ocasião, a enchente afetou mais de 6 mil pessoas em 11 bairros, além de 15 comunidades rurais e vilas. Apesar da gravidade, não houve necessidade de retirada de famílias de suas casas.
Ações das Autoridades
Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal mantêm um monitoramento rigoroso e diário do nível do rio. As equipes avaliam constantemente os possíveis riscos e preparam planos de contingência para uma resposta rápida, caso o manancial volte a se aproximar da marca crítica de transbordamento.
Agenda SMCCI – 20 de fevereiro de 2026
Agenda Emurb – 20 de fevereiro de 2026
PROG. 20 DE FEVEREIRO DE 2026 (SEXTA FEIRA)
