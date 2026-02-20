Ex-prefeito de Cruzeiro do Sul é notificado pelo TCE-AC em processo sobre gasto com combustível em 2014

Alunos do ensino médio de escolas públicas vão concorrer a uma semana de vivência no Senado Federal em Brasília; tema da redação é “Democracia nas Redes Sociais: como construir um debate saudável”

Estudantes do Acre já podem se inscrever na edição de 2026 do Programa Jovem Senador. A iniciativa oportuniza a alunos do ensino médio de escolas públicas a experiência de uma semana inteira no Senado Federal, em Brasília, atuando como senadores. As inscrições vão até o dia 17 de abril. O material necessário, ficha de inscrição, folha de redação e guia orientador, está disponível no site oficial: www.senado.leg.br/jovemsenador.

O projeto vai selecionar 27 jovens, sendo um representante de cada estado, para conhecer e vivenciar o trabalho dos parlamentares brasileiros no Congresso. Podem participar alunos de até 19 anos completados até 31 de dezembro deste ano.

Os vencedores vão participar da Semana de Vivência Legislativa, marcada para ocorrer entre os dias 17 e 21 de agosto no Distrito Federal. As despesas de viagem, hospedagem e alimentação serão custeadas pelo Senado Federal tanto para os estudantes quanto para seus professores orientadores.

Como participar

A seleção é feita por meio de um concurso de redação que, em 2026, tem como tema “Democracia nas Redes Sociais: como construir um debate saudável”, conforme o regulamento do programa.

Os alunos interessados passam por duas etapas de seleção, sendo uma estadual e outra realizada pelo Senado. Este ano, a etapa estadual vai ser realizada dia 29 de maio e a nacional dia 12 de junho. O anúncio dos vencedores será feito até dia 26 de junho .

Os candidatos do Acre podem se inscrever na etapa estadual com ajuda do representante da escola que estudam. A redação deve ser encaminhada para a Secretaria de Educação do Estado (SEE). O regulamento, a ficha de inscrição e outras informações podem ser conferidas no site do Jovem Senador.

Acre tem tradição no Jovem Senador; Cruzeiro do Sul lidera participações com nove representantes desde 2011

Desde 2008, o Acre envia representantes para o Programa Jovem Senador. Mas, somente a partir de 2011, os alunos premiados no Concurso de Redação passaram a atuar como Jovens Senadores.

Em 2025, a aluna Nicolly Ketlen Silva Mendonça, de 17 anos, matriculada no 2º ano do ensino médio da Escola Craveiro Costa, de Cruzeiro do Sul, foi a autora da redação selecionada para representar o estado na etapa final do projeto.

Com o texto “Emergência climática: pense no futuro, aja no presente”, a produção atendeu os critérios exigidos pelo programa como estrutura argumentativa, coerência textual e proposta de intervenção viável.

Cruzeiro do Sul, destaque estadual

Além de 2025, Cruzeiro do Sul já teve representantes no programa em outras oito edições, sendo o município acreano com o maior número de participações: 2011, 2013, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023 e 2024.

Rio Branco fica em segundo lugar com seis participações, e Brasiléia com uma.

Escola Craveiro Costa participou cinco vezes

Veja abaixo o histórico de representantes da instituição de ensino:

Nicolly Ketlen Silva Mendonça – 2025

Eglaíny Inácio da Silva – 2024

Giulia Lima Mendes – 2018

Eduarda Moura Pinheiro – 2015 (2ª colocada nacional)

Alex Uilian Almeida de Alencar – 2011

