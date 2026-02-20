PRF fiscaliza mais de 2 mil pessoas no Acre durante Operação Carnaval 2026 e registra redução de acidentes

Testes de bafômetro aumentam 41%; um óbito foi registrado, e 16 kg de cocaína foram apreendidos nas rodovias federais

Mais de 2 mil pessoas foram fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) nas rodovias que cortam o Acre durante a Operação Carnaval 2026.

O balanço foi divulgado na última quinta-feira (19) com dados ainda sobre autuações, infrações e um comparativo com os dados de 2025.

A ação teve início no dia 13 de fevereiro, primeira noite de Carnaval, e encerrou na última Quarta-feira de Cinzas (18) na BR-364 e BR-317.

Comparativo de acidentes

Segundo o balanço, houve uma diminuição no número de acidentes entre 2026 e 2025. Este ano, foi registrado um acidente e no ano passado cinco.

De acordo com a PRF-AC, o período anterior contabilizou sete pessoas feridas, enquanto em 2026 não houve feridos. Entretanto, um óbito foi registrado neste ano.

Fiscalização e testes

Outro ponto destacado pelo órgão foi o aumento de 37% no número de veículos fiscalizados e crescimento de 41% na realização de testes de bafômetro.

Apreensões e prisões

Durante a operação, conforme a PRF-AC, foram apreendidos ainda 16 kg de cocaína e cumpridos dois mandados de prisão contra foragidos da Justiça.

