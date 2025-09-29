Monte Olimpo em Marte: o vulcão que faz o Everest parecer pequeno

Formado ao longo de milhões de anos, o Monte Olimpo ajuda cientistas a entender a geologia de Marte e levanta novas hipóteses sobre a presença de água, gelo e atividade vulcânica no planeta vermelho

À primeira vista, Marte pode parecer um deserto silencioso, coberto de poeira e crateras. Mas por trás dessa paisagem árida, o planeta vermelho guarda uma das formações geológicas mais impressionantes já descobertas pela humanidade: um vulcão tão gigantesco que desafia a noção de proporção.

Com mais de 20 quilômetros de altura e uma base que se estende por cerca de 600 quilômetros, o Monte Olimpo em Marte é, oficialmente, o maior vulcão do Sistema Solar. Para efeito de comparação, o Monte Everest, ponto mais alto da Terra, tem 8,8 km. A diferença é tão impressionante que o Olimpo faz a montanha terrestre mais desafiadora parecer uma colina.

Como a Nasa revelou o Monte Olimpo?

A descoberta do Monte Olimpo aconteceu na década de 1970, quando missões enviaram as primeiras imagens da superfície marciana. O impacto foi imediato: a humanidade se deparava, pela primeira vez, com uma montanha que superava em várias vezes qualquer estrutura terrestre.

Décadas depois, o instrumento MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter), a bordo da sonda Mars Global Surveyor, permitiu mapear o relevo com precisão inédita, confirmando que o vulcão ultrapassa os 20 km de altitude em relação ao datum marciano.

Como o Monte Olimpo foi criado?

O Monte Olimpo rapidamente chamou a atenção da comunidade científica. Desde então, estudos vêm mostrando que o vulcão é uma peça-chave para compreender a evolução geológica do planeta vermelho, além de levantar hipóteses sobre o papel da água e do gelo em sua formação.

Algumas das hipóteses de sua formação consideram que Marte reuniu as condições ideais para a criação do vulcão, como:

Baixo nível de gravidade: Marte possui apenas 38% da gravidade terrestre, essa condição permite que montanhas cresçam exponencialmente antes de ceder ao seu próprio peso.

Imobilidade do planeta: o planeta não possui placas tectônicas em movimento. Esse aspecto, influencia o acúmulo de lava por anos no mesmo local, por exemplo.

Influência do tempo: O vulcão foi formado por meio de diversas erupções que espalharam lava ao seu redor, transformando o Monte em um pico de encostas pouco íngremes.

O que ainda não se sabe sobre o Monte Olimpo?

Apesar de décadas de estudo, o Olimpo continua cercado de mistérios. Há hipóteses de que ele já tenha sido uma ilha vulcânica em meio a um oceano marciano, quando o planeta possuía água em abundância. Outra dúvida é se ainda existe calor residual em seu interior, o que poderia indicar que Marte não está geologicamente morto.

O Monte Olimpo representa uma chave para entender a evolução de Marte e até mesmo sua habitabilidade no passado. Futuras missões podem ter como alvo sua base ou encostas, em busca de pistas sobre a atividade vulcânica e as condições ambientais que moldaram o planeta vermelho.