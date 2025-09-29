O que sabemos sobre mulher morta em assalto forjado pelo marido no PR

Presidente ameaçou inicialmente impor a mesma alíquota sobre filmes produzidos no exterior em maio

O presidenteDonald Trump disse em uma publicação no Truth Social nesta segunda-feira (29) que vai impor uma tarifa de 100% “sobre todo e qualquer filme feito fora dos Estados Unidos”.

Trump não especificou quando ou como a tarifa poderia ser promulgada.

Se Trump cumprir sua ameaça, será a primeira vez que ele essencialmente impõe uma tarifa sobre um serviço em vez de um produto bruto.

O presidente ameaçou inicialmente impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior em maio, argumentando que outros países oferecem incentivos fiscais que atraíram cineastas para o exterior.

Em sua publicação nesta segunda-feira, ele destacou a Califórnia, dizendo que o estado “foi particularmente afetado”.

Hollywood foi pega de surpresa quando Trump apresentou a tarifa pela primeira vez em maio.

“À primeira vista, é chocante e representaria uma paralisação virtualmente completa da produção”, disse uma fonte do setor à CNN na época . “Mas, na realidade, ele não tem jurisdição para fazer isso e é muito complexo de aplicar.”

Atores e diretores americanos geralmente preferem trabalhar perto de casa. Mas “o fato é que é mais barato para os estúdios de Hollywood pagar para todos embarcarem em aviões e hotéis, porque o custo da mão de obra, a falta de descontos e a possibilidade de produzir no exterior são infinitamente mais baratos”, disse Jay Sures, vice-presidente da United Talent Agency, à CNN em maio.