Brasil
Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso enquanto bebia whisky em praia no RJ
Um chefe do Comando Vermelho de Mato Grosso foi preso em flagrante, neste domingo (28), enquanto bebia whisky na Praia de Piratininga, em Niterói, no Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Civil do estado, o homem cuiabano tem ao menos oito passagens policiais pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, extorsão e organização criminosa.
O delegado Felipe Curi, secretário da corporação, compartilhou o momento da abordagem nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que o suspeito está acompanhado de outros dois homens.
Veja vídeo completo abaixo:
Segundo a corporação, o criminoso teria apresentado documentação falsa na abordagem.
Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pendente por tráfico, e o homem ainda foi autuado em flagrante pelo uso de documento falso.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Monte Olimpo em Marte: o vulcão que faz o Everest parecer pequeno
Formado ao longo de milhões de anos, o Monte Olimpo ajuda cientistas a entender a geologia de Marte e levanta novas hipóteses sobre a presença de água, gelo e atividade vulcânica no planeta vermelho
À primeira vista, Marte pode parecer um deserto silencioso, coberto de poeira e crateras. Mas por trás dessa paisagem árida, o planeta vermelho guarda uma das formações geológicas mais impressionantes já descobertas pela humanidade: um vulcão tão gigantesco que desafia a noção de proporção.
Com mais de 20 quilômetros de altura e uma base que se estende por cerca de 600 quilômetros, o Monte Olimpo em Marte é, oficialmente, o maior vulcão do Sistema Solar. Para efeito de comparação, o Monte Everest, ponto mais alto da Terra, tem 8,8 km. A diferença é tão impressionante que o Olimpo faz a montanha terrestre mais desafiadora parecer uma colina.
Como a Nasa revelou o Monte Olimpo?
A descoberta do Monte Olimpo aconteceu na década de 1970, quando missões enviaram as primeiras imagens da superfície marciana. O impacto foi imediato: a humanidade se deparava, pela primeira vez, com uma montanha que superava em várias vezes qualquer estrutura terrestre.
Décadas depois, o instrumento MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter), a bordo da sonda Mars Global Surveyor, permitiu mapear o relevo com precisão inédita, confirmando que o vulcão ultrapassa os 20 km de altitude em relação ao datum marciano.
Como o Monte Olimpo foi criado?
O Monte Olimpo rapidamente chamou a atenção da comunidade científica. Desde então, estudos vêm mostrando que o vulcão é uma peça-chave para compreender a evolução geológica do planeta vermelho, além de levantar hipóteses sobre o papel da água e do gelo em sua formação.
Algumas das hipóteses de sua formação consideram que Marte reuniu as condições ideais para a criação do vulcão, como:
- Baixo nível de gravidade: Marte possui apenas 38% da gravidade terrestre, essa condição permite que montanhas cresçam exponencialmente antes de ceder ao seu próprio peso.
- Imobilidade do planeta: o planeta não possui placas tectônicas em movimento. Esse aspecto, influencia o acúmulo de lava por anos no mesmo local, por exemplo.
- Influência do tempo: O vulcão foi formado por meio de diversas erupções que espalharam lava ao seu redor, transformando o Monte em um pico de encostas pouco íngremes.
O que ainda não se sabe sobre o Monte Olimpo?
Apesar de décadas de estudo, o Olimpo continua cercado de mistérios. Há hipóteses de que ele já tenha sido uma ilha vulcânica em meio a um oceano marciano, quando o planeta possuía água em abundância. Outra dúvida é se ainda existe calor residual em seu interior, o que poderia indicar que Marte não está geologicamente morto.
O Monte Olimpo representa uma chave para entender a evolução de Marte e até mesmo sua habitabilidade no passado. Futuras missões podem ter como alvo sua base ou encostas, em busca de pistas sobre a atividade vulcânica e as condições ambientais que moldaram o planeta vermelho.
Comentários
Brasil
O que sabemos sobre mulher morta em assalto forjado pelo marido no PR
Provas de áudio, vulto em reflexo de vidro e histórico de B.O. falso são evidências da polícia em caso de feminicídio em São Miguel do Iguaçu
A morte suspeita de Jaqueline Rodrigues Pereira, classificada como mais um caso de feminicídio, envolve a prisão de Adriano Forgiarini, marido da vítima e apontado como autor do crime, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime ocorreu em 13 de setembro.
Em declaração à CNN, o delegado Walcely de Almeida disse que o suspeito acionou um familiar e a polícia, alegando que indivíduos teriam entrado no imóvel para furtar objetos, e que ele próprio havia sido atingido por um tiro.
Na cena do crime, a polícia identificou que os cômodos estavam revirados, com portas de armários e guarda-roupas abertas, simulando o roubo.
Investigação e chegada ao suspeito
A investigação, liderada pelo delegado Walcely de Almeida, concentrou-se em métodos de análise técnica e comportamento para apurar a simulação.
A investigação dependeu da recuperação de áudio e imagem de uma câmera de segurança, cujo software original precisou ser decodificado para converter o vídeo com áudio.
A principal quebra do álibi veio da recuperação do áudio de uma câmera de segurança, que registrou um primeiro tiro abafado às 5h22 da manhã. Cerca de dez minutos depois, às 5h32, foi enviada uma mensagem “muito estranha”, segundo o delegado, do celular da vítima para um grupo de família, sugerindo que ela ainda estaria viva.
Aproximadamente uma hora depois do primeiro tiro, por volta das 6h29, foi ouvido um segundo disparo, descrito como “muito bem mais alto”, de acordo com a polícia.
Um elemento inusitado na gravação foi crucial para vincular o marido à arma do crime. Ao melhorar a imagem das câmeras de segurança, investigadores identificaram um “vulto de gente” passando rapidamente, carregando o que se suspeita ser a espingarda usada no crime. A imagem do vulto ajudou a identificar Adriano.
Comentários
Brasil
Trump diz que vai impor tarifa de 100% sobre filmes feitos fora dos EUA
Presidente ameaçou inicialmente impor a mesma alíquota sobre filmes produzidos no exterior em maio
O presidenteDonald Trump disse em uma publicação no Truth Social nesta segunda-feira (29) que vai impor uma tarifa de 100% “sobre todo e qualquer filme feito fora dos Estados Unidos”.
Trump não especificou quando ou como a tarifa poderia ser promulgada.
Se Trump cumprir sua ameaça, será a primeira vez que ele essencialmente impõe uma tarifa sobre um serviço em vez de um produto bruto.
O presidente ameaçou inicialmente impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior em maio, argumentando que outros países oferecem incentivos fiscais que atraíram cineastas para o exterior.
Em sua publicação nesta segunda-feira, ele destacou a Califórnia, dizendo que o estado “foi particularmente afetado”.
Hollywood foi pega de surpresa quando Trump apresentou a tarifa pela primeira vez em maio.
“À primeira vista, é chocante e representaria uma paralisação virtualmente completa da produção”, disse uma fonte do setor à CNN na época . “Mas, na realidade, ele não tem jurisdição para fazer isso e é muito complexo de aplicar.”
Atores e diretores americanos geralmente preferem trabalhar perto de casa. Mas “o fato é que é mais barato para os estúdios de Hollywood pagar para todos embarcarem em aviões e hotéis, porque o custo da mão de obra, a falta de descontos e a possibilidade de produzir no exterior são infinitamente mais baratos”, disse Jay Sures, vice-presidente da United Talent Agency, à CNN em maio.
Você precisa fazer login para comentar.