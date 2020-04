Um homicídio foi registrado no final da manhã desta quarta-feira, 15, no Recanto dos Buritis, em Rio Branco. A vítima, João Batista Trindade do Nascimento, 20 anos, foi executada com vários disparos de arma de fogo. Dois homens não identificados se aproximaram e disparam contra o rapaz.

Os tiros atingiram a região da cabeça. Após o crime, os bandidos fugiram, tomando rumo ignorado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas atestou óbito.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Comentários