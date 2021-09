Ministro Nunes Marques é diagnosticado com Covid-19 e está isolado em casa

Gabriela Coelho da CNN

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado nesta quarta-feira (1º) com Covid-19. De acordo com a corte, ele já tinha tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus e está cumprindo isolamento em casa.

Nunes Marques assumiu na terça-feira (31) vaga de substituto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O posto ficou vago após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Após a posse, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, afirmou que a solenidade foi discreta, sem transmissão, com apenas “algumas presenças e com a dos ministros que estava na Corte.