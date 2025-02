Ministério da Saúde reforça combate à dengue no Acre com envio de equipes técnicas e capacitação de profissionais

Secretário de Administração celebra conquista e destaca reforço na segurança pública e na estrutura penitenciária com a chegada de novos servidores

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead), divulgou nesta sexta-feira, 14, o resultado preliminar do concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), realizado em 2023. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), traz a classificação das 1ª e 2ª fases para o cargo de agente de polícia penal, além de outras funções técnicas e administrativas.

Ao todo, 1.713 candidatos foram aprovados, sendo 936 para o cargo de agente de polícia penal e 617 para funções técnicas e administrativas. As vagas contemplam diversas áreas, como técnico administrativo e operacional, assistente social, engenheiro civil, especialista em execução penal e psicólogo.

Com a publicação dos resultados preliminares, o concurso entra na reta final, aguardando a definição do resultado definitivo e homologação, etapa que determinará a validade do certame. A seleção visa reforçar a Polícia Penal e as áreas administrativas do Iapen, contribuindo para o fortalecimento do sistema penitenciário no estado.

O titular da Secretaria de Administração do Acre, Paulo Roberto Correia, parabenizou os aprovados e agradeceu a todos os envolvidos no processo. Ele destacou que o resultado reflete o esforço e a dedicação dos candidatos, que demonstraram competência e comprometimento ao longo das etapas do certame.

“Essa conquista reafirma o compromisso do Estado com a segurança pública e o fortalecimento das instituições. A chegada de novos profissionais qualificados reforça nossa capacidade de garantir a segurança e o bem-estar da população. Temos a certeza de que esses servidores atuarão com ética, inovação e dedicação, contribuindo para um sistema mais seguro e estruturado”, celebrou o gestor.

