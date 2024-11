Membros do MDB choram a morte de Flaviano Melo: “convivemos com ele por 50 anos”

Chagas Romão, em entrevista, chorou ao lembrar do amigo. “É um momento muito difícil porque convivemos com o Flaviano aqui já há uns 40, 50 anos

Membros da executiva do Movimento Democrático Brasileiro no Acre (MDB), reunidos na grande mesa azul localizada na sala de reuniões na sede do partido, em Rio Branco, local de decisões históricas, receberam na tarde desta quarta-feira (20) a notícia da morte do principal nome do partido no Acre, o ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador e ex-deputado federal, Flaviano Melo, que também ocupava o cargo de presidente estadual do partido.

A notícia da morte chegou por meio de ligação de Leonardo Melo, filho de Flaviano Melo, que ao lado da família, passou ao longo do dia no hospital Albert Einstein em São Paulo (SP), os últimos momentos ao lado do pai. “Queria que vocês avisassem aí o pessoal. Na medida do possível, estava todo mundo aqui dentro e Deus foi muito generoso com ele”, informou Leonardo. Após o recebimento da notícia, os membros da diretoria do partido choraram a morte de Flaviano (veja o vídeo ao fim da matéria).

Emocionado, o ex-deputado estadual e atualmente presidente da executiva municipal do MDB, Chagas Romão, em entrevista, chorou ao lembrar do amigo. “É um momento muito difícil porque convivemos com o Flaviano aqui já há uns 40, 50 anos. Uma pessoa democrática, aceitava a derrota. Estamos sentindo de mais”, disse.

Veja vídeo:

