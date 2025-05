Um olhar sensível sobre elas: MPAC promove concurso sobre mulheres em situação de rua

Os três postos de saúde montados para dar assistência aos fãs da cantora americana Lady Gaga atenderam 795 pessoas entre a tarde de sábado (3) e a madrugada deste domingo (4). A informação faz parte de um balanço divulgado pela prefeitura do Rio de Janeiro.

A diva pop dona de sucessos como Bad Romance, Poker Face e Born This Way atraiu cerca de 2,1 milhões de pessoas à praia de Copacabana, na noite de sábado. É o maior público da carreira dela e de uma artista mulher na história.

Os postos de atendimento foram montados pela Secretaria Municipal de Saúde na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana. O funcionamento foi das 17h do sábado às 4h do domingo. De acordo com a prefeitura, a maioria dos atendimentos decorreu do consumo exagerado de bebidas alcoólicas.

Participaram dos trabalhos 110 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e 30 ambulâncias disponíveis nos postos. Do total de pacientes, 73 precisaram de cuidados mais complexos, sendo transferidos para hospitais ou centros de emergência regional.

O Corpo de Bombeiros informou que realizou 330 operações de salvamento de banhistas ao longo do sábado em Copacabana. No show da Madonna, em maio do ano passado, houve o registro de 30 afogamentos.

Segurança

Guardas Municipais prenderam duas pessoas durante o show. De manhã, eles apreenderam uma sacola plástica com sete facas, encontrada enterrada na praia. Seis pessoas foram presas por furto, desacato e agressão a agentes municipais.

A Polícia Militar (PM) atuou no evento com 3,3 mil pessoas. A corporação apreendeu 251 objetos perfurocortantes em 18 pontos de revista. Quatro pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos por furto e receptação.

Os pontos de bloqueio e revista foram equipados com sistemas de reconhecimento facial para reforçar a segurança.

A Polícia Civil realizou uma operação para evitar um ataque com explosivos improvisados. A instituição também prendeu 16 pessoas que participariam de uma quadrilha especializada em furto, roubo e receptação de aparelhos de celular.

Lixo

O balanço da prefeitura mostra, também, que a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu 392 toneladas de lixo depois do show. Para efeito de comparação, no último réveillon, foram recolhidas 508 toneladas em Copacabana, local da principal festa da virada do ano na cidade.

A operação de limpeza terminou às 5h da manhã deste domingo e incluiu a lavagem da avenida Atlântica, ruas de acesso e área externa de duas estações de metrô. A Avenida Atlântica recebeu 2.350 contêineres para lixo. Participaram da ação 1.630 garis.

Ordem pública

A Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal apreenderam mais de cinco mil itens de ambulantes como bebidas em garrafas de vidro, carrinhos de supermercado, churrasqueiras, botijões de gás, facas e 200 quilos de carne estragada.

Na tarde do sábado, agentes da Seop desmobilizaram um cercadinho irregular montado na areia da praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace Hotel, perto do palco. O espaço estava cercado por grades e prometia venda de bebidas, mas foi interditado por não possuir autorização para o evento. Também foram registrados outros 11 cercamentos de barracas e sete loteamentos irregulares de área pública.

Nas fiscalizações de estacionamento irregular, foram realizadas 75 remoções e aplicadas 560 multas.

