Com popularidade cada vez maior, Mailza reafirma intenção de disputar o governo em 2026

É nítido o crescimento da popularidade de Mailza, vice-governadora do Acre, reflexo de sua atuação firme e próxima à população. Sua decisão de concorrer ao governo em 2026 surge como um desdobramento natural de sua trajetória de dedicação ao estado e ao serviço público.

“Essa é uma caminhada construída com responsabilidade e compromisso. Meu nome está à disposição para continuar trabalhando pelo bem do Acre, sempre ouvindo as lideranças, o partido e, principalmente, o povo acreano”, afirma Mailza.

Caso o governador Gladson Cameli opte por disputar uma vaga ao Senado, Mailza assumirá o governo do estado, reafirmando seu compromisso com a continuidade do projeto político em andamento. A vice-governadora garante que sua pretensão é resultado de diálogo com lideranças políticas, sua base de apoio e o Progressistas, partido ao qual é filiada.

“Meu trabalho é feito com seriedade e amor pelo Acre. Se Gladson decidir disputar o Senado, estarei preparada para liderar o governo e garantir que as conquistas alcançadas sejam ampliadas, sempre com o objetivo de melhorar a vida dos acreanos”, destacou.

Mailza também reforça que a possível candidatura em 2026 não é um projeto isolado, mas uma construção coletiva que envolve alinhamento político e, principalmente, escuta da população. “Trabalhar para o Acre é um privilégio, e a intenção de concorrer ao governo em 2026, estará alinhado ao desejo do meu partido, do governador Gladson, da minha família e dos acreanos.”

Durante sua gestão como vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza conquistou a confiança dos acreanos ao priorizar políticas públicas que atendem diretamente as necessidades da população, como segurança alimentar, inclusão social e fortalecimento de direitos humanos. Essas ações têm ampliado sua presença e reconhecimento em todo o estado.

Com os olhos voltados para 2026, Mailza se apresenta como uma liderança que une popularidade, competência e compromisso com o futuro. “Esse é o caminho que estamos trilhando: responsabilidade, compromisso e união. Em 2026, espero continuar retribuindo a confiança do nosso povo.”, conclui.

Mailza segue como um nome cada vez mais forte no cenário político acreano, pronta para liderar e transformar desafios em conquistas para todos os acreanos.

Perfil de Mailza

Mailza Assis da Silva é natural de Mundo Novo, do Mato Grosso do Sul, nasceu em 10 de dezembro de 1976 e tem 46 anos. Ela integrou a chapa de reeleição do governador Gladson Cameli, eleita para a gestão 2023-2026.

Assis mudou-se para o estado acreano aos 20 anos e começou a carreira política na cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre, onde foi secretária municipal de Administração e, também, de Assistência Social.

Ela foi casada com o ex-prefeito de Senador Guiomard James Gomes. Por conta disto, usava o sobrenome do ex-esposo. Após a separação, passou a utilizar o “Assis” nas pautas políticas.

Mailza tomou maior projeção na carreira de política quando foi eleita primeira suplente na chapa de Gladson Cameli, que disputava a única vaga do estado no Senado Federal.

Na época, Cameli venceu com 218.756 votos, o que corresponde a 58,36% dos votos válidos, contra 136.706 de Perpétua Almeida (PCdoB), ou 36,47%, que era a oponente direta.

Em 2018, Cameli abdicou do cargo para concorrer ao governo do estado. Então, Mailza assumiu a cadeira em 2019, permanecendo por quatro anos. Inclusive, durante este período, foi presidente estadual do Progressistas e líder da bancada do partido no Senado.

Mailza foi a quarta e última senadora mulher do Acre. Antes dela, Íris Célia Cabanellas e Laélia de Alcântara (esta suplente) assumiram o posto, além de Marina Silva, que foi eleita em 1994 e reeleita em 2002.

Em 2022, Mailza foi convidada por Gladson para compor a chapa de reeleição ao governo do Acre, ficando na vaga anteriormente ocupada por Major Rocha, que estava no primeiro mandato.

Com 56,75% dos votos válidos, Cameli e Mailza venceram Jorge Viana (PT), principal oponente na época.

Mailza é a terceira vice-governadora mulher do Acre desde o pós-Estado Novo. Ou seja, foi a partir de 1970 que o Acre teve instituído o cargo de vice, oito anos após ser elevado à categoria de estado.

Antes dela, Iolanda Fleming (que foi vice e se tornou governadora em 1983) e Nazareth Araújo ocuparam o cargo.

