Caminhoneiro tem caminhão arrombado durante parada em estacionamento na Av. Internacional

Criminosos invadiram caminhões, levaram bateria, combustível e deixaram rastro de destruição; caso foi registrado em vídeo e compartilhado entre motoristas

No início das comemorações do aniversário de Epitaciolândia, na madrugada da última quarta-feira (30), um caminhoneiro boliviano identificado como Juan Carlos foi vítima de assalto em um estacionamento de veículos pesados na Avenida Internacional, em frente ao prédio do Posto Fiscal – Inspetoria da Receita Federal do Brasil, no bairro José Hassem com Satel. O local de declaração aduaneira e ponto de parada para descanso de motoristas, tem registrado constantes crimes contra profissionais que abastecem Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia.

Testemunhas relataram que os criminosos arrombaram cadeados, quebraram vidros, reviraram as cabines e levaram baterias e combustível. As imagens do estrago foram compartilhadas em grupos de WhatsApp entre caminhoneiros da região, mostrando a ação dos ladrões.

O episódio ocorreu no feriado municipal, quando a cidade recebe um fluxo maior. O caso reforça a vulnerabilidade dos caminhoneiros em locais de parada, especialmente durante a madrugada.

A Polícia Civil investigará o crime, e alerta para que motoristas evitem estacionar em locais isolados e sem segurança.

O roubo de caminhões segue sendo um dos maiores desafios enfrentados pelos caminhoneiros no Brasil, impactando não apenas a segurança dos motoristas, mas também a logística de transporte e o prejuízo das empresas.

As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o caso, mas a situação reforça a preocupação com a segurança nas rotas de transporte na região.

Veja vídeo:



