Honestidade que inspira: homem devolve R$ 1.500 encontrados em caixa eletrônico em Feijó

Valor foi entregue à Polícia Militar e encaminhado à delegacia; atitude comoveu moradores e virou exemplo na cidade

Um gesto de honestidade raro nos dias de hoje emocionou a população de Feijó, no interior do Acre. No último sábado (3), um homem encontrou R$ 1.500 esquecidos na boca de um caixa eletrônico do Banco do Brasil e, em vez de ficar com o dinheiro, procurou a Polícia Militar para devolvê-lo.

Por volta das 9h da manhã, o cidadão se dirigiu ao quartel da 3ª Companhia Destacada do 7º Batalhão da PM para entregar a quantia. A guarnição de Rádio Patrulha foi acionada e recolheu o dinheiro, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Agora, as autoridades trabalham para localizar o dono legítimo do valor.

A atitude do homem foi amplamente elogiada por policiais e moradores, que viram no gesto um exemplo raro de integridade. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, com dezenas de compartilhamentos e comentários enaltecendo a honestidade do anônimo.

“É um exemplo que merece ser seguido. Uma atitude nobre que reacende a esperança na humanidade, mesmo em tempos tão difíceis”, destacou um dos militares envolvidos no caso.

A polícia reforçou a importância de ações como essa e lembrou que, em situações semelhantes, a população deve sempre procurar as autoridades. O homem preferiu não se identificar, mas seu gesto já se tornou inspiração na pequena cidade acreana.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários