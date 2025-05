Norte Agro e jornalistas do Acre brilham entre os mais admirados

Ramais em situação crítica após as cubas na região da Transacreana passam por recuperação através da Secretaria Municipal de Agropecuária, em Rio Branco. As ações contemplam os ramais Caipora e Talismã, localizados na região do Barro Alto.

No Ramal Caipora, as equipes estão trabalhando na construção de uma nova ponte de alvenaria. Já no Ramal Talismã, as intervenções visam melhorar a trafegabilidade, especialmente em pontos que ficaram intrafegáveis devido ao acúmulo de lama.

De acordo com o secretário, Eracides Caetano, os trabalhos incluem a retirada da lama, a execução de aterros e a elevação do nível da via.

“Estamos retirando a lama dos buracos e fazendo aterros para facilitar o escoamento da água para fora do ramal. Estamos praticamente elevando todo o ramal, que se transformou em um açude. A água não tinha para onde escoar. Então estamos elevando com barro. Quando o verão chegar, a ideia é colocar um aterro por cima”, explicou o secretário.

Confira mais fotos:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários