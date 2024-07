Massa de ar polar perde força, mas Sul e Sudeste ainda devem ter frio

Reprodução Inmet Previsão do tempo para terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para novas geadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de uma parte do sul do Paraná. A massa de ar polar que passou pelo país no fim de semana está perdendo força, fazendo com que as temperaturas subam novamente no Sudeste.

No Norte, há alerta de chuvas intensas para esta terça-feira (2) em Roraima, norte e sudoeste do Amazonas. Em Manaus, as temperaturas variam entre 25°C e 33°C.

No Centro-Oeste, o Inmet emitiu alerta de Perigo Potencial para Baixa Umidade. A umidade relativa do ar variou entre 20% e 30% durante o dia, com risco de incêndios florestais. A tendência é que a umidade continue baixa ao longo da semana, especialmente em Brasília, Tocantins e Mato Grosso, com céu claro e névoa seca.

No Nordeste, estados como Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão também enfrentam baixa umidade, com previsão de clima nublado e pancadas de chuva isoladas no litoral, e máximas acima de 30°C.

No Sudeste, uma frente fria com massa de ar polar causou queda de temperatura, mas a situação deve se estabilizar até quarta-feira (3) com o retorno do calor. No Rio de Janeiro, as temperaturas variam entre 20°C e 34°C, enquanto em São Paulo ficam entre 12°C e 25°C na terça-feira (2).

No Sul, persiste o alerta de onda de frio com risco de geadas em toda a região. As mínimas são de 8°C no Rio Grande do Sul, 11°C em Santa Catarina e 7°C no Paraná, com máximas que não devem passar dos 20°C.

Fonte: Nacional