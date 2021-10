Mâncio Lima conta com recursos garantidos por Vanda Milani.

Juntamente com diversos prefeitos acreanos, o chefe da administração de Mâncio Lima ,Isaac Lima, esteve, em Brasília, no gabinete da deputada Vanda Milani(Solidariedade) em busca de recursos com vistas ao orçamento(OGU/2022).No encontro, a deputada expressou seu contentamento em recebê-lo e lembrou sua visita ao município por ocasião de seu recente giro pelo Vale do Juruá. “Mâncio Lima sempre foi alvo de minha atenção e cuidado”, disse.

Em sua estada em Mâncio Lima, Vanda Milani se reuniu com a coordenação da Pastoral da Criança, que atende mais de 600 crianças (de 0 a 6 anos), cerca de 400 famílias e mais de 30 gestantes em 22 comunidades do município. Na ocasião, a parlamentar expressou o firme propósito de contribuir no trabalho da Pastoral e destinou-para o orçamento 2022-a quantia de R$ 80 mil através de emenda parlamentar(via Sistema Único de Assistência Social-SUAS). Dra. Vanda ainda se reuniu com diversas lideranças locais para inteirar-se da situação do município, das perspectivas para o ano político de 2022 e articular formas para contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local

Apoio

Em seu encontro com o prefeito Isaac Lima em Brasília, Vanda Milani reiterou o compromisso em continuar atendendo Mâncio Lima em suas demandas e reivindicações. ”A comunidade deste município pode ter certeza que tem, em Brasília, uma parlamentar com a qual pode contar”, afirmou. A deputada liberou no orçamento de 2021 a quantia de R$ 100 mil para o PAB(Piso de Atenção Básica na saúde),consolidando seu compromisso em atender áreas essências para o desenvolvimento e progresso local. ”Meu gabinete em Brasília sempre estará aberto na busca de atender os anseios mais legítimos da população de Mâncio Lima”