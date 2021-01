Mais um suspeito de participar do crime bárbaro envolvendo uma família boliviana foi preso pela Polícia Militar na quarta-feira (30). O homem tem 22 anos e foi capturado em Acrelândia, interior do Acre.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso. A PM-AC informou que recebeu informações sobre o paradeiro do foragido pela Polícia Civil e intensificaram o patrulhamento em Acrelândia.

Desse total de indiciados, cinco estão presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco e outros dois seguem foragidos. Um adolescente também foi apontado como participante do crime e está apreendido em um centro socioeducativo de Rio Branco.

A polícia informou que desde que tomou conhecimento do assassinato da família boliviana deu inicio às investigações e que já foram identificadas todas as pessoas suspeitas de envolvimento no crime.

No dia 4 de outubro, policiais civis da cidade de Acrelândia fizeram uma ação em um endereço onde supostamente os dois foragidos estavam, mas eles conseguiram fugir ao entrar na mata.

A polícia informou ainda que continua as investigações no sentido de prender essas pessoas que seriam as “cabeças” do crime.