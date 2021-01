“2021 será um ano melhor, principalmente com essa vacina da covid-19 que em breve receberemos no nosso Estado e poderemos imunizar todos os acreanos”

O governador Gladson Cameli informou ao ac24horas na tarde desta quinta-feira, 31, último dia do ano de 2020, que entrará 2021 com o saldo das contas do Estado no azul.

Ele encaminhou a redação cópia do extrato bancário da Secretaria da Fazenda, onde demonstra saldo superior a R$ 309 milhões.

Mesmo com o cenário da pandemia e a queda da arrecadação, o chefe do Palácio Rio Branco comemora o feito. “Vamos entrar o ano com o saldo em azul. Mais economia, menos gastos, otimizando recursos, renegociando dívidas fizeram com que tenhamos uma expectativa melhor para o próximo ano”, disse Cameli.

Cameli reforçou ainda que além desse valor, o Estado tem mais de R$ 1 bilhão em obras para executar até o final de seu mandato. “2021 será um ano melhor, principalmente com essa vacina da covid-19 que em breve receberemos no nosso Estado e poderemos imunizar todos os acreanos”, enfatizou.

