Em um espaço apertado ainda em construção e sem nenhum conforto localizado no Ramal Bom Jesus, reside a dona de casa Raylane Silva, mãe de dois filhos com idades de 6 e 7 anos.

A família dorme amontoada em uma única cama, que está suspensa sobre pedaços de tijolos. Falta de tudo no local, mas não falta a esperança de dias melhores.

O jornalista Willamis França, do Notícias da Hora, foi lá conferir essa história e contou com detalhes o sofrimento dessa família, que espera do poder público muito mais que uma cesta básica, mas sim uma moradia descente, com o mínimo de dignidade. Mas, enquanto isso não vem, ela conta com a solidariedade dos acreanos.

Confira a videorreportagem de Willamis França.

