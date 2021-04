A doação destina serviços e produtos que contribuirão diretamente para a conservação ambiental e melhorias na unidade

Com informações do MMA

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Cooperativa Agroindustrial (Coplana) assinaram no último dia 29 protocolo de intenções para adoção de mais uma Unidade de Conservação no âmbito do programa Adote um Parque, a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Seringal Nova Esperança (AC).

Esta já é a quinta adoção encaminhada no programa, instituído por decreto em fevereiro deste ano. Foram estipulados os valores mínimos de R$ 50 ou € 10 por hectare ao ano para a adoção de cada unidade. Assinado o protocolo de intenções, dá-se continuidade à adoção por meio de edital.

A ARIE Seringal Nova Esperança abrange uma área de 2.574 hectares e foi criada com o objetivo de proteger exemplares da flora regional, em especial castanheiras e seringueiras. A doação destina serviços e produtos que contribuirão diretamente para a conservação ambiental e melhorias na unidade.

A Coplana é uma entidade sem fins lucrativos, formada por produtores rurais de culturas em rotação e de menor escala. Com matriz em Guariba (SP), a Coplana tem filiais em diversos municípios paulistas, como Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont, Pradópolis, Batatais e Colina.

Adote um Parque

O Ministério do Meio Ambiente criou o programa para fortalecer a conservação e promover melhorias nas unidades de conservação federais. Para isso, são feitas propostas de adoção dos parques, para que pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras possam contribuir com doações de recurso

Comentários