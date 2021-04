Vera diz ainda que a campanha de imunização é importante, mas que muitos ainda se recusam a receber as doses da vacina. Ela acrescenta que o uso da medicina tradicional tem sido importante e a disseminação de informações também no combate à doença.

Vera Olinda, coordenadora da Comissão, diz que o monitoramento é feito e colocado no mapa com atualizações semanais. O levantamento é feito com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), com apoio de colaboradores indígenas nos municípios.

Ao todo, no estado, são 14 povos atingidos com casos de Covid-19 registrados. Em um ano de pandemia, 30 indígenas morreram vítimas da doença. Dos casos registrados, a maioria está dentro das terras indígenas, 1.311. Os demais, 1.258, são registrados nos municípios.

Os casos confirmados do novo coronavírus entre os indígenas chegaram a 2.569 entre os povos do Acre.

Em um ano de pandemia, 30 indígenas morreram vítimas da doença. Dos casos registrados, maioria está dentro das terras indígenas, com 1.311. Os demais, 1.258, estão espalhados nos municípios acreanos. Dados são da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-AC).

No total, segundo o presidente da Federação do Povo Huni kui do Acre (Fephac), Ninawá Inu Huni kui, o projeto atende 116 aldeias que ficam em 12 territórios no interior do Acre, espalhados pelos municípios acreanos de Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, Jordão, Feijó e Tarauacá.