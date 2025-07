Operação policial prende suspeitos de homicídio e apreende drogas em Cruzeiro do Sul

Ação na BR-317 resulta em prisões, autuações e reforço contra crimes ambientais como parte do Plano Amazônia, Segurança e Soberania

Entre os dias 24 e 27 de julho de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação especial voltada ao combate de crimes ambientais na região de fronteira entre o Acre e o município de Boca do Acre (AM). As ações se concentraram na rodovia BR-317 e integram o Plano Amazônia, Segurança e Soberania (AMAS), do Governo Federal, que visa proteger a floresta amazônica, combater o desmatamento ilegal e reprimir atividades criminosas na Amazônia Legal.

Durante os quatro dias de operação, a PRF intensificou o policiamento ostensivo com uso de tecnologias de monitoramento e abordagem qualificada para identificação de ilícitos. Entre os principais resultados da ação estão:

Cumprimento de mandado de prisão em aberto;

Prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito;

Encaminhamento de motorista por embriaguez ao volante;

Lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por crimes ambientais, como poluição sonora causada por escapamentos irregulares;

Aplicação de autuações ambientais e administrativas por degradação do meio ambiente.

Além da repressão a crimes, as equipes da PRF também atuaram de forma preventiva, com patrulhamentos constantes para evitar focos de incêndio às margens da rodovia. A medida visa proteger não apenas o meio ambiente, mas também a segurança dos usuários da BR-317, importante via de acesso à região de fronteira.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança com a proteção dos recursos naturais e o enfrentamento a crimes ambientais na região amazônica.

