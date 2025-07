Ex-companheiro é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear mulher em Tarauacá

Experiências e oportunidades são promovidas no maior evento de negócios do Acre

A presença do Sebrae na 50ª Expoacre reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios do Acre. Entre os diversos espaços da feira dedicados ao empreendedorismo e produção local, destacam-se a panificação e a piscicultura.

No espaço da Piscicultura, localizado na Fazendinha, o Sebrae dá visibilidade às cadeias produtivas das regionais Purus, Baixo e Alto Acre. Estão em exposição peixes nativos de produtores atendidos pelo Sebrae. Além disso, o espaço conta com a presença de consultores fornecendo informações e orientações técnicas aos visitantes.

A coordenadora de negócios do Sebrae, Rina Suarez, explica: “Temos atuado com consultorias, orientações técnicas, dias de campo, com a finalidade de melhorar o potencial produtivo dos produtores do Estado, visando a melhoria da qualidade dos pescados comercializados na busca de uma melhor competitividade no mercado local e nacional”.

Já o espaço da panificação, realizado em parceria com a FIEAC, SENAI e SINDPAN, transforma-se em uma saborosa vitrine. Todas as noites, os visitantes dispõem de degustações de pães, bolos e doces produzidos por empreendimentos locais. “Junto com os parceiros estamos oferecendo uma vitrine qualificada para que os empreendedores do setor mostrem a qualidade da produção local, ampliem sua visibilidade e tenham acesso a novas oportunidades de negócio”, destacou a analista Sônia Caroline.

Com essas ações, o Sebrae contribui de forma direta para gerar negócios, fortalecer empreendedores e promover o desenvolvimento econômico regional, fazendo da Expoacre 2025 um ambiente ainda mais conectado com as vocações do estado.

