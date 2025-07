Homem é preso com revólver escondido em vaso de arroz no bairro Taquari, em Rio Branco

Acusado, que havia saído recentemente da prisão, alegou portar arma para se defender; arma calibre .38 com seis munições foi apreendida

A Polícia Militar do Acre prendeu na manhã desta segunda-feira (28), um homem por posse ilegal de arma de fogo no bairro Taquari, em Rio Branco. A ação foi realizada por uma guarnição do 2° Batalhão, após denúncia repassada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

O caso ocorreu na rua Baguari, onde os policiais foram recebidos por duas mulheres na residência apontada. Ao serem informadas sobre a suspeita de que havia uma arma ilegal no local, elas autorizaram a entrada da equipe.

Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito escondido em um banheiro nos fundos da casa. A arma, um revólver calibre .38 com seis munições intactas, foi encontrada dentro de um vaso com arroz, numa tentativa de ocultação.

Ao ser questionado, o homem confessou ser o dono do armamento e afirmou que o comprou para se proteger, já que havia saído recentemente do sistema prisional e temia represálias.

Diante da situação, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais.

