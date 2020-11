Juiz eleitoral Gustavo Sirena fala pede responsabilidade aos eleitores e candidatos

O juiz eleitoral da 6ª Zona, que tem sob sua responsabilidade os municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, Doutor Gustavo Sirena, concedeu entrevista ao jornal oaltoacre.com na noite desta quarta-feira (11), onde falou do seu trabalho que vem desenvolvendo para ‘controlar’ os ímpetos dos candidatos e eleitores neste pleito.

Entre outros assuntos que foram discutidos, o Juiz destacou da importância em que o País está vivendo no momento, que seria a democracia política brasileira. “Gosto de ver a animação e a vontade popular do povo neste momento. Está fazendo falta os comícios devido o momento em que vivemos que é da pandemia causada pelo Covid-19, mas, a internet está mostrando sua força através das redes sociais”, destacou.

Gustavo Sirena comentou que estará indo até o município de Assis Brasil, para averiguar um Decreto assinado pelo prefeito, que estaria passando por cima de Leis Federais, tirando os direitos dos cidadãos.

Ao mesmo tempo falou do caso da chapa do município de Epitaciolândia, onde candidato teve sua inscrição indeferida devido o não cumprimento de desincompatibilização, mas, passou a mensagem otimista que as quatro chapas poderão estar concorrendo no próximo domingo.

O juiz passou a mensagem aos candidatos que, respeitem as Leis e que todos terão seu tempo por igual, para poder ir pedir seu voto, mas, que no domingo (15), um único dia, será dos eleitores. Alertou que a fiscalização acontecerá e quem for surpreendido, irá responder por tal.

Outro ponto destacado, foi direcionado aos eleitores para que no dia, levem seus documentos, caneta, a cola, não esquecer da máscara e ir no seu horário. Foi determinado que os idosos terão o tempo das 7 às 10 horas para votar. Das 10 até 17 horas, será para os demais.

A entrevista realizada pelo apresentador Marcus José, está disponível na página do jornal oaltoacre no Facebook.

