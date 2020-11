Candidata a reeleição Fernanda Hassem fala de projetos, famílias e muito trabalho

A atual prefeita do município de Brasiléia e candidata a reeleição, Fernanda Hassem (PT), concedeu entrevista ao jornal oaltoacre.com, na noite desta quinta-feira, dia 13, onde falou um pouco do trabalho realizado durante sua gestão e apresentou um pouco do plano de governo para o novo quadriênio, caso seja vencedora nas urnas no próximo domingo, dia 15.

Fernanda Hassem falou um pouco dos trabalhos realizados, desde que assumiu seu primeiro mandato com seu vice, Carlinho do Pelado (PSB), que foi mantido pela coligação, por acharem em comum acordo mantê-lo, por entender que vem fazendo um bom trabalho.

Por estar cumprindo agenda na zona rural do Município, Carlinho não pôde se fazer presente na entrevista. Continuando com Fernanda, falou de família que sempre está presente ao seu lado lhe dando forças para continuar trabalhando.

A candidata falou das dificuldades em ter a maior malha viária de ramais do Estado e mesmo assim, conseguiu cumprir metas com manutenção de ramais e construção de pontes com Recursos Próprios, levou saúde itinerante, atendimento humanizado e muito na área de saúde.

Falou dos investimentos graças a emendas parlamentares da bancada federal, no qual é muito grata e quem ganhou, foram os munícipes. “Estamos dispostos a lutar por mais, recebemos uma cidade que precisava de muita atenção e hoje temos certeza que está muito melhor”, destacou.

Fernanda Hassem e sua equipe, deseja cumprir mais na área de esporte, ação social, além do olhar especial para o homem do campo que quer escoar sua produção. Quer continuar levando esperança, recuperando a autoestima e reestruturação depois de duas enchentes, além de colocar as contas em dia.

O plano do governo que está registrado, pretende continuar com as parcerias com os parlamentares, onde destinaram muitas emendas que foram e estão sendo investidas. Construção e manutenção de escolas na zona urbana e rural, merenda escolar de qualidade e valorização dos servidores.

A candidata que continuar com investimentos na cultura, esporte e lazer do Município. Lamentou que a pandemia causada pelo covid-19, não foi possível a realização dos tradicionais torneios esportivo, que já levou equipes a se destacarem dentro e fora do Estado.

Fernanda Hassem falou muito ao apresentador Marcus José, mas, o pouco tempo não foi possível falar do que gostaria de fazer aos leitores.

Veja o vídeo.



