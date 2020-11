O jovem advogado filho do município de Xapuri, Carlos Venícius, que poderia estar colhendo os frutos de sua profissão, resolveu que poderia ajudar sua cidade natal de outra forma, colocando seu nome para concorrer a prefeito pelo partido Movimento Democrático Brasiléia (MDB), tendo como sua vice, a Professora Rosa, com é conhecida pelos munícipes.

Com apenas 32 anos, Carlos quer muito trabalhar pelo seu Município, investindo em todas as áreas e quer mudar a imagem de Xapuri, transformando em um grande polo turístico, lembrando que o nome “Xapuri” é um dos mais vistos no mundo através das redes sociais e grande rede.

Falou das pastas da saúde, educação, social, onde pretende mudar para melhor, levando muito mais aos munícipes, sem esquecer dos idosos e jovens. O produtor rural está muito bem inserido no plano de governo, com o escoamento através de ramais estruturados e apoio ao campo.

Muitos outros assuntos foram lembrados. “A zona rural xapuriense hoje foi abandonada, o morador do campo passa seis meses isolado na sua comunidade, porque os ramais não foram cuidados. Ficando apenas os outros seis meses para poder trabalhar”, disse o candidato.

Em seu plano de governo, quer acabar com esse problema com a recuperação imediata de ramais, com apoio de deputados federais e senadores, que estarão destinando recursos para melhorar a situação do homem do campo.

Carlos quer realizar convênios com o governo federal para poder gerar empregos no município, valorizando empresas e gerando renda. Lamenta que o município tenha chegado em segundo lugar de casos de infecção causada pelo coronavirus, mesmo recebendo repasse para o combate. “Faltou pulso, coragem e determinação para cuidar da saúde do munícipe”, destacou.

O jovem advogado falou ao vivo, de muitos projetos que poderão ser aplicados em sua administração caso seja eleito.

Veja a entrevista concedida ao apresentador Marcus José.

