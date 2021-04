Ex-manicure conta que consegue se manter e realizar sonhos com dinheiro arrecadado com o novo trabalho

MARCOS DIONE

A jovem Juliana Queiroz, de 19 anos, é uma das duas acreanas que aderiram à plataforma. Ela tem lucrado alto comercializando conteúdo sensual na internet. Nesta terça-feira (13) a jovem conversou com o jornal ContilNet e fez algumas revelações sobre o trabalho.

Anteriormente, Juliana trabalhava como manicure em um salão de beleza e se esforçava muito para conseguir pagar as contas. Hoje, a ex-manicure ganha bem mais do que ganhava no trabalho anterior e já conta algumas conquistas.

“Já superei o investimento que fiz, consegui mobiliar meu apartamento e realizar alguns sonhos. Com o que ganho hoje consigo suprir todas as necessidades de uma mulher”, disse.

Juliana conta, ainda, de onde surgiu o interesse em ganhar a vida com conteúdo sensual.

“O interesse veio quando vi algumas meninas de fora fazendo. Eu vi alí uma forma de ganhar dinheiro e resolvir começar”, conta.

Além de Juliana, uma outra jovem de Rio Branco também está presente na plataforma. O representante da Privacy no Acre, Silvio Júnior, é quem assessora as meninas. Ele revelou que uma delas chegou a arrecadar mais de R$ 3 mil em apenas uma semana.

“Uma das meninas já trabalhava com venda de conteúdo, mas de forma rudimentar, enviando conteúdo manualmente para os clientes. Ela aceitou o convite e agora faz parte do portfólio da Decole”, disse.

