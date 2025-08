Vereador de Sena Madureira cumpre agenda oficial em Epitaciolândia e participa de reinauguração do Mercado Municipal

O Ministério da Saúde aprovou nesta sexta-feira, 01, o repasse de recursos financeiros para os Estados e o Distrito Federal destinados à aquisição de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme tabela oficial do Sistema Único de Saúde (SUS). Para o estado do Acre, o valor total aprovado para o terceiro trimestre de 2025 é de R$ 617.642,91, correspondente a R$ 205.880,97 mensais, sem necessidade de ajustes complementares.

Os valores foram definidos com base nas informações registradas no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) referentes aos meses de março, abril e maio deste ano. Diferentemente de outras unidades da federação, que tiveram correções nos valores por reprocessamento de dados ou compensações por repasses anteriores, o Acre teve sua média mensal aprovada sem alterações, o que garante previsibilidade no financiamento da assistência farmacêutica no estado.

Os recursos são fundamentais para garantir o acesso da população a medicamentos de alto custo ou que exigem protocolos específicos para seu fornecimento, como os utilizados no tratamento de doenças crônicas, autoimunes e condições raras.

A medida faz parte do esforço do governo federal para assegurar a continuidade da política de acesso universal e igualitário à saúde. O valor nacional total do repasse soma R$ 476,4 milhões, divididos entre todos os entes federativos, com parcelas mensais de cerca de R$ 158,8 milhões.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários