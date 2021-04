José Carlos Schiavinato, do Progressistas do Paraná, morreu nesta terça-feira (13), vítima da Covid-19. Ele é o primeiro deputado federal a morrer vítima da doença. O parlamentar tinha 66 anos e já havia também perdido a esposa para a doença do novo coronavírus. Marlene Schiavinato faleceu em 12 de março, aos 64 anos.

O parlamentar estava em seu primeiro mandato como deputado federal. Antes, foi prefeito de Toledo (PR) e deputado estadual. Segundo o site da Câmara, “municipalismo e a defesa do setor produtivo do Brasil” estavam entre as suas maiores bandeiras.

Em nota publicada na conta oficial do parlamentar no Instagram, a sua assessoria fala sobre “esperar um milagre que não veio”.

“Esperávamos um milagre. E ele não veio. Ou aconteceu de uma forma que agora não sabemos compreender. José Carlos Schiavinato acabou de falecer na noite dessa terça-feira, 13 de abril. Pedimos a todos que se unam em uma grande oração por um dos homens que mais fez por Toledo e por toda a região. Assim que possível traremos mais informações para toda a sociedade.”, diz o texto.

Segundo a mais recente atualização do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), a Covid-19 já vitimou 358.425 pessoas. No mundo político, morreram três senadores da República: Arolde de Oliveira (PSD-RJ), José Maranhão (MDB-PB) e, mais recentemente, Major Olímpio (PSL-SP).

Parlamentares também relatam casos de óbitos e internações entre assessores de deputados e senadores e funcionários de ambas as Casas.

O panorama do Conass contabiliza, ainda, um total de 13.599.994 casos da doença do novo coronavírus. Estado natal do deputado Schiavinato, o Paraná é o quarto estado com o maior número de casos, totalizando 890.682 registros, e o quinto em número de vítimas, com 19.531 em razão da Covid-19.

Repercussão

Deputados federais foram às redes sociais lamentar a morte do parlamentar. A deputada Bia Kicis (PSL-DF) classificou Schiavinato como “um colega querido por todos”. “Que Deus o receba em seus braços misericordiosos e conforte familiares, amigos, colegas e a todos nós”, escreveu.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos, desejo forças para superar essa perda”, afirmou Paulo Ganime (Novo-RJ). Pedro Lupion (DEM-RJ) disse ter perdido um companheiro de bandeiras políticas. “Municipalista e defensor do setor produtivo no Paraná, como eu, fará falta na Câmara dos Deputados”, disse.