Homens que estavam em um veículo modelo VW/Gol, invadiram uma casa localizada no Bairro José Peixoto, nas proximidades do hospital Raimundo Chaar, para em seguida assassinar um jovem que estava com sua namorada no momento do crime.

Wanderson da Silva Conceição (28), estava com sua namorada quando foi surpreendido. Seus algozes sacaram de uma arma tipo pistola calibre .40, e efetuaram quatro disparos contra a cabeça da vítima. A namorada que assistiu a tudo, ficou em estado de choque e apenas observou os suspeitos irem embora após saírem tranquilamente do local.

Socorristas do SAMU nada puderam fazer, apenas constatar o óbito do rapaz. Cerca de três viaturas com homens do 5º Batalhão estiveram no local, onde apoiaram o agente civil no recolhimento do corpo, para em seguida ser levado ao IML na Capital.

Segundo foi informado, o pai teria sido comunicado da tragédia e iria esperar o corpo no Instituto Médico Legal (IML), onde seria realizado os procedimentos de praxe para em seguida ser liberado.

Foi impossível obter informações no local, uma vez que impera a lei do silencio imposto pelos grupo criminosos. Após o corpo ser recolhido, o mesmo carro parou em uma rua próxima e os ocupantes disparam rojões e depois saíram em disparada tomando rumo ignorado.

As primeiras hipóteses levantadas no local, levam a crer em um acerto de contas entre grupos rivais.

