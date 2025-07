Acidente fatal na BR-364 mata homem arremessado de veículo capotado próximo à Extrema

Vítima não usava cinto de segurança; motorista e empregada doméstica sobreviveram com ferimentos leves e foram hospitalizadas

Um trágico acidente na manhã deste domingo (27) na BR-364, próximo ao ramal Linha 3 em Extrema (RO), resultou na morte de Cristiano Tavares de Lima. O capotamento de um Hyundai deixou o veículo com as rodas para cima em área de pastagem às margens da rodovia.

Segundo informações preliminares, a esposa de Cristiano dirigia o carro quando perdeu o controle. Por não estar usando cinto de segurança, o marido foi ejetado do veículo e morreu no local. A motorista e a empregada doméstica da família foram levadas ao Hospital Regional de Extrema com ferimentos leves.

O caso alerta sobre a importância do cinto de segurança. O trecho da BR-364 é conhecido por acidentes frequentes, levantando questionamentos sobre a necessidade de melhorias na sinalização e manutenção da via. As causas exatas do acidente seguem sob investigação.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários