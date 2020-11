A primeira Sessão na Câmara Municipal de Brasiléia após as eleições que ocorreram neste domingo, dia 15, contou apenas com a base aliada da prefeita Fernanda Hassem, reeleita com uma votação jamais vista, colocando mais de 3000 votos a mais no segundo colocado.

Os vereadores, Zé Gabriele e Rosivete (PSB), Edu e Franscisco (PT), juntamente com Mário Fiesca (PROS), não irão retornar para a Casa do Povo a partir de 2021. Os vereadores da oposição; Joelso Pontes (PP), Sharbel Reis (PSL), Marquinho Tibúrcio e Reginaldo Gadelha (MDB), não se fizeram presentes.

Na Sessão desta terça-feira, dia 17, apenas o presidente da Casa, Rogério Pontes (PROS), foi o reeleito mais votado entre todos os candidatos pela segunda vez no município de Brasiléia.

Os vereadores aproveitaram para falar dos trabalhos realizados na Casa durante os quatro anos em que estiveram na base aliada, aprovando projetos e fiscalizando junto ao Executivo, buscando melhorias em prol dos munícipes.

Agradeceram os apoios que tiveram enquanto edis, mas, a política é uma caixa de surpresa e as vezes não vem o reconhecimento junto. Agradeceram a imprensa pelo apoio disponibilizado nestes quatro anos e muitos deles, disseram que estarão nos bastidores apoiando a atual gestão que foi campeã de votos.

A Câmara de Brasiléia ainda terá cinco Sessões até o final deste ano.

