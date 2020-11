Na tarde desta quarta-feira (18), a Polícia Civil do município de Xapuri, através da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Marques Feitosa, comandada pela Delegada de Polícia, Drª Carla Ivane, prenderam em flagrante três jovens que estavam na companhia de outras quatros.

Estes teriam tentado contra a vida de um jovem que faz parte de uma determinada facção criminosa, o qual estava devendo uma certa quantidade em dinheiro a mesma facção. Os criminosos na pose de arma de fogo ao abordarem a suposta vítima em uma das ruas do bairro da Sibéria, passaram agredir a mesma. O crime não foi consumado pelo fato da vítima ter conseguido fugir das mãos dos criminosos.

A polícia civil, após tomar conhecimento do fato, rapidamente realizaram uma operação policial no bairro da Sibéria, com objetivo de prender todos os acusados.

No decorrer das diligências, os criminosos ao perceber a presença policial fugiram no meio da mata pela margens do rio Xapuri, sendo possível ainda prender alguns dos autores no decorrer das diligência.

As investigações apontam que os acusados, todos eles já identificados, possuem histórico de crime pela polícia, sendo que alguns deles, ainda estão respondendo por crime de roubo, tentativa de homicídio e outros delitos previstos no Código Penal Brasileiro.

Por fim, ficou constatado que os acusados receberam ordem de uma determinada pessoa de outra cidade, para cometerem o crime.

Os conduzidos foram encaminhados no final da tarde desta quarta-feira, para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, fazendo-se procedências de praxe que vai ser realizado pela coordenadora da regional do Alto Acre, Delegada Carla.

