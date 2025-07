Deracre celebra 62 anos com mais de R$ 750 milhões em obras e leva experiência imersiva à Expoacre

Deracre atua simultaneamente em todas as regiões do Acre, promovendo a recuperação de ramais, pavimentação urbana, construção de pontes e melhorias na mobilidade urbana e rural

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) participa da Expoacre com um estande interativo que permite ao público conhecer as principais obras em andamento no estado. No sábado, 26 de julho, o órgão celebrou 62 anos de atuação dedicados ao desenvolvimento da infraestrutura estadual, reforçando seu compromisso com a transparência e a aproximação com a população. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o papel estratégico da autarquia e agradeceu a confiança do governador Gladson Camelí, dos parlamentares e servidores.

“Celebramos mais de seis décadas de compromisso com o Acre. O Deracre está presente onde o povo mais precisa, garantindo mobilidade, acesso e dignidade. A cada frente de trabalho, reafirmamos nossa missão de construir um estado mais conectado e com mais oportunidades para todos”, afirmou a presidente.

Com mais de 100 frentes de trabalho ativas por meio da Operação Verão 2025, o Deracre atua simultaneamente em todas as regiões do Acre, promovendo a recuperação de ramais, pavimentação urbana, construção de pontes e melhorias na mobilidade urbana e rural. Somente entre 2025 e 2026, serão executados mais de R$ 750 milhões em obras estruturantes, com 40 projetos em andamento e mais de mil empregos diretos e indiretos gerados. Outros R$ 350 milhões em investimentos já estão em fase de licitação.

Tecnologia, obras e transparência na Expoacre

Durante a Expoacre, que acontece de 26 de julho a 3 de agosto, o Deracre apresenta ao público uma experiência imersiva inédita. No estande montado no parque de exposições, um painel exibe as obras em andamento nos 22 municípios acreanos.

Com mais de 100 frentes de trabalho ativas por meio da Operação Verão 2025, o Deracre atua simultaneamente em todas as regiões do Acre, promovendo a recuperação de ramais, pavimentação urbana, construção de pontes e melhorias na mobilidade urbana e rural. Somente entre 2025 e 2026, serão executados mais de R$ 750 milhões em obras estruturantes, com 40 projetos em andamento e mais de mil empregos diretos e indiretos gerados. Outros R$ 350 milhões em investimentos já estão em fase de licitação.

Tecnologia, obras e transparência na Expoacre

Durante a Expoacre, que acontece de 26 de julho a 3 de agosto, o Deracre apresenta ao público uma experiência imersiva inédita. No estande montado no parque de exposições, um painel exibe as obras em andamento nos 22 municípios acreanos.

Ao seguir pelo túnel central, os visitantes assistem a vídeos sobre projetos emblemáticos como a pavimentação das rodovias estaduais, a nova entrada de Tarauacá, os ramais Novo Horizonte e dos Paulistas, a orla de Brasiléia, a recuperação da AC-90 e a construção da ponte da Sibéria, em Xapuri.

O espaço também conta com uma sala interativa que simula o ambiente de uma obra, permitindo ao público visualizar o impacto real dos investimentos na vida das pessoas. A proposta é aproximar o órgão da sociedade com transparência, inovação e comunicação acessível.

Operação Verão 2025

Lançada em maio, a Operação Verão 2025 já soma 100 frentes de trabalho em campo e investimentos iniciais de R$ 20 milhões com recursos próprios. Desse total, 52 frentes estão dedicadas à manutenção de ramais e vias urbanas e 48 atuam em obras estruturantes.

O Deracre conta com um conjunto de 293 máquinas próprias e 66 locadas, totalizando quase 360 equipamentos operando no estado. Destaques incluem a aplicação de 3.600 toneladas de massa asfáltica em nove municípios, com R$ 6,48 milhões investidos, além da construção de 12 pontes de madeira, quatro delas já em execução.

Grandes Obras

Entre as principais intervenções em andamento estão a pavimentação da rodovia AC-380 (Xapuri–BR-317), a recuperação da AC-90 (Lote III), as melhorias na Estrada Dias Martins e no bairro Alto Santo, em Rio Branco. No interior, há frentes de trabalho nos ramais Bengala e Progresso (Acrelândia), Novo Horizonte (Plácido de Castro) e no Polo Recanto do Equador (Xapuri).

Tarauacá recebe pavimentação em suas vias urbanas; Feijó avança na obra da Rua Pedro Alexandrino; e Sena Madureira conta com melhorias na rampa de acesso ao Rio Iaco. Já a passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, e a Ponte da Sibéria, em Xapuri avançam a cada dia. As obras da AC-445, que liga Bujari a Porto Acre, também seguem em ritmo acelerado. Com 62 anos de história, o Deracre reafirma o compromisso com o progresso do Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários