IR: Receita abre consulta sobre novo lote residual de restituições
A Receita Federal abriu, nesta sexta-feira (20/2), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a fevereiro de 2026.
Ao todo, estão neste lote 204.824 restituições. Elas se referem a contribuintes prioritários e não prioritários, com o valor total de R$ 578.974.901,07.
O valor estará disponível no dia 27 de fevereiro. Do total, R$ 337.697.578,81 serão destinados a:
- contribuintes com prioridade legal, que são idosos acima de 80 anos (6.632 restituições);
- idosos entre 60 e 79 anos (39.290 restituições);
- pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave (3.264 restituições); e
- contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (10.735 restituições).
Também há no lote residual 127.585 restituições que são destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal. Esse grupo faz jus à prioridade por ter utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via Pix.
Também integram o lote residual 17.318 restituições destinadas a contribuintes que não são prioritários.
Onde consultar:
Acessar www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “consultar minha restituição”.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
IBGE: desemprego recua em 6 estados no 4º trimestre de 2025
As taxas anuais de desemprego recuaram no quarto trimestre de 2025 em seis estados, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (20/2).
Os recuos foram verificados nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal, Paraíba e Ceará. Nas outras unidades da Federação (UFs), houve estabilidade, conforme o IBGE.
As maiores taxas de desocupação foram verificadas em Pernambuco (8,8%), Amapá (8,4%), Alagoas (8,0%), Bahia (8,0%) e Piauí (8,0%). Por outro lado, as menores foram apuradas em Santa Catarina (2,2%), Espírito Santo (2,4%), Mato Grosso do Sul (2,4%) e Mato Grosso (2,4%).
Recorde
Os dados do IBGE também revelaram que as taxas anuais de desemprego de 20 unidades da Federação (UFs) em 2025 são as menores da série histórica.
Veja a relação das taxas anuais de desocupação em 2025:
- Mato Grosso (2,2%)
- Santa Catarina (2,3%)
- Mato Grosso do Sul (3,0%)
- Rondônia (3,3%)
- Espírito Santo (3,3%)
- Paraná (3,6%)
- Rio Grande do Sul (4,0%)
- Minas Gerais (4,6%)
- Goiás (4,6%)
- Tocantins (4,7%)
- São Paulo (5,0%)
- Roraima (5,1%)
- Paraíba (6,0%)
- Ceará (6,5%)
- Acre (6,6%)
- Pará (6,8%)
- Maranhão (6,8%)
- Distrito Federal (7,5%)
- Rio de Janeiro (7,6%)
- Amapá (7,9%)
- Sergipe (7,9%)
- Rio Grande do Norte (8,1%)
- Alagoas (8,3%)
- Amazonas (8,4%)
- Pernambuco (8,7%)
- Bahia (8,7%)
- Piauí (9,3%)
Escolaridade e sexo
A taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional (5,1%) para brancos (4,0%) e acima para os pretos (6,1%) e pardos (5,9%). Em relação ao sexo, o índice foi de 4,2% para os homens e 6,2% para as mulheres no 4° trimestre de 2025.
Os dados do IBGE revelam que as pessoas com ensino médio incompleto tiveram a maior taxa de desocupação: 8,7%. Já entre as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi 5,6%, mais que o dobro da verificada para o nível superior completo (2,7%).
Subocupadas
As pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação a força de trabalho ampliada, que formam a taxa composta de subutilização, representaram 13,4% da amostra. Piauí (27,8%) teve a maior taxa, seguido por Bahia (25,4%) e Alagoas (25,1%). As menores foram verificadas em Santa Catarina (4,4%), Espírito Santo (5,9%) e Mato Grosso (6,1%).
O percentual das pessoas desalentadas, ou seja, aquelas que desistiram de procurar emprego, teve os maiores índices nos estados do Maranhão (9,1%), Alagoas (8,0%) e Piauí (7,3%) e os menores estavam em Santa Catarina (0,3%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Mato Grosso do Sul (0,6%). A taxa de informalidade para o Brasil fechou o quarto trimestre em 37,6% da população ocupada.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Governo do Acre avança na reforma e ampliação do Hospital Geral de Feijó
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), segue avançando na reforma e ampliação do Hospital Geral de Feijó, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).
A previsão é de que o primeiro bloco da unidade seja entregue até abril, o que ampliará a capacidade de atendimento à população do município e da região.
“Desde a década de 80, o prédio que abriga o hospital não passava por uma intervenção estrutural de grande porte. Com a entrega do primeiro bloco totalmente revitalizado, com novo sistema de climatização, cobertura modernizada, instalações elétricas adequadas e novos equipamentos, Feijó passará a contar com mais qualidade, segurança e eficiência nos atendimentos”, informou o gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes.
De acordo com a engenheira civil e fiscal da obra, Raissa Silva, as ações são acompanhadas diariamente pela equipe técnica da Seop, o que assegura qualidade na execução dos serviços.
“Estamos no momento da finalização dos pisos, permitindo iniciar as demais etapas da obra. A instalação da rede de gases medicinais já foi concluída, o que representa um avanço importante”, destacou.
O gestor da Seop ressaltou que os investimentos fazem parte da estratégia de fortalecimento da rede estadual de Saúde.
“O governador Gladson Camelí tem como prioridade consolidar uma Saúde estruturada, moderna e funcional em todos os municípios. Nosso compromisso é garantir ambientes adequados para os profissionais e atendimento digno e humanizado à população”, afirmou Lopes.
Com investimento superior a R$ 5 milhões, a intervenção beneficiará mais de 30 mil habitantes, fortalecendo a infraestrutura hospitalar da região.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Acre registrou mais de 4 mil ocorrências na rede elétrica causadas por raios em 2025
Levantamento mostra aumento de mais de 9 mil clientes afetados
De janeiro a dezembro de 2025, o Acre ultrapassou a marca de 4 mil ocorrências causadas por descargas atmosféricas, mais conhecida como raios. Por estar majoritariamente instalada em ambiente aéreo, a rede elétrica fica mais exposta à ação de fenômenos naturais, especialmente durante o período chuvoso.
De acordo com dados da Energisa Acre, em 2024 foram registradas mais de 3,7 mil ocorrências relacionadas a descargas atmosféricas, que afetaram 210,5 mil clientes no estado. Já no ano passado, o número de ocorrências subiu para 4,6 mil, atingindo quase 220 mil clientes, o que demonstra um aumento na incidência desse tipo de evento.
A intensificação das tempestades, característica do período chuvoso, traz impactos diretos para a rede elétrica, que por estar em ambiente aéreo fica mais exposta à ação de descargas atmosféricas, ventos fortes e objetos arremessados. Para reduzir esses efeitos, a Energisa Acre mantém um plano anual de manutenção preventiva, com ações contínuas como inspeção de estruturas, manejo de vegetação, podas técnicas e capacitação permanente das equipes.
O Coordenador do Centro de Operações da Energisa Acre, Jhony Poças, destaca que essas iniciativas são fundamentais para fortalecer o sistema diante de eventos climáticos. “Trabalhamos de forma preventiva ao longo de todo o ano, com manutenção contínua e equipes preparadas, para reduzir os impactos das tempestades e garantir mais segurança e agilidade no atendimento aos clientes. Além disso, desde que a Energisa chegou ao Acre, muito investimentos foram realizados na rede, mas nesse período também, a região vem sendo impactado com eventos climáticos cada vez mais severos”, afirma o coordenador.
Além das ações preventivas, a Distribuidora também atua com um plano de contingência específico para períodos de tempestades, que mobiliza diversas áreas da empresa para garantir resposta rápida antes, durante e após cada ocorrência. As medidas incluem reforço operacional, apoio logístico, suporte de tecnologia da informação, equipes adicionais em campo e, quando necessário, disponibilização de grupos geradores.
Esse conjunto de medidas é reforçado por investimentos contínuos na modernização do sistema elétrico. Até o fim de 2025, a Energisa Acre investiu R$ 2,4 bilhões em melhorias na infraestrutura, construção de novas subestações, modernização de equipamentos e adoção de tecnologias que permitem o religamento automático de trechos da rede, agilizando o restabelecimento da energia mesmo antes da conclusão total dos serviços em campo.
Dicas de segurança durante chuvas e tempestades
· Não se abrigue debaixo de árvores;
· Evite permanecer em rios, lagos ou piscinas durante tempestades;
· Procure abrigo em locais seguros, como casas ou veículos; feche portas, janelas e vidros;
· Caso não encontre abrigo, evite se movimentar e permaneça agachado, se possível
· Afaste-se de cercas, alambrados, estruturas metálicas e redes telefônicas ou elétricas;
· Não utilize chuveiro elétrico durante tempestades;
· Mantenha eletrodomésticos desligados das tomadas;
· Não use o celular enquanto estiver carregando;
· Sempre que possível, providencie o aterramento da rede elétrica do imóvel;
· Não toque em fios caídos nem em objetos que possam estar em contato com a rede elétrica;
· Evite estruturas armadas, como tendas e barracas, que podem se soltar e atingir cabos da rede, causando interrupções ou acidentes.
Para registrar ocorrências envolvendo a rede elétrica, os clientes podem acionar os canais de atendimento da Energisa pelo aplicativo Energisa On, pela Agência Digital no site energisa.com.br , via WhatsApp, por meio da assistente virtual Gisa, no (68) 992330341 ou pelo telefone 0800 647 7196.
