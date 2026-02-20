Conecte-se conosco

Acre

IBGE: desemprego recua em 6 estados no 4º trimestre de 2025

Publicado

55 minutos atrás

em

Rafaela Felicciano/Metrópoles
Mão segurando carteira de trabalho e pessoas passando ao fundo, desfocadas

As taxas anuais de desemprego recuaram no quarto trimestre de 2025 em seis estados, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (20/2).

Os recuos foram verificados nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal, Paraíba e Ceará. Nas outras unidades da Federação (UFs), houve estabilidade, conforme o IBGE.

As maiores taxas de desocupação foram verificadas em Pernambuco (8,8%), Amapá (8,4%), Alagoas (8,0%), Bahia (8,0%) e Piauí (8,0%). Por outro lado, as menores foram apuradas em Santa Catarina (2,2%), Espírito Santo (2,4%), Mato Grosso do Sul (2,4%) e Mato Grosso (2,4%).

Recorde

Os dados do IBGE também revelaram que as taxas anuais de desemprego de 20 unidades da Federação (UFs) em 2025 são as menores da série histórica.

Veja a relação das taxas anuais de desocupação em 2025:

  • Mato Grosso (2,2%)
  • Santa Catarina (2,3%)
  • Mato Grosso do Sul (3,0%)
  • Rondônia (3,3%)
  • Espírito Santo (3,3%)
  • Paraná (3,6%)
  • Rio Grande do Sul (4,0%)
  • Minas Gerais (4,6%)
  • Goiás (4,6%)
  • Tocantins (4,7%)
  • São Paulo (5,0%)
  • Roraima (5,1%)
  • Paraíba (6,0%)
  • Ceará (6,5%)
  • Acre (6,6%)
  • Pará (6,8%)
  • Maranhão (6,8%)
  • Distrito Federal (7,5%)
  • Rio de Janeiro (7,6%)
  • Amapá (7,9%)
  • Sergipe (7,9%)
  • Rio Grande do Norte (8,1%)
  • Alagoas (8,3%)
  • Amazonas (8,4%)
  • Pernambuco (8,7%)
  • Bahia (8,7%)
  • Piauí (9,3%)

Escolaridade e sexo

A taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional (5,1%) para brancos (4,0%) e acima para os pretos (6,1%) e pardos (5,9%). Em relação ao sexo, o índice foi de 4,2% para os homens e 6,2% para as mulheres no 4° trimestre de 2025.

Os dados do IBGE revelam que as pessoas com ensino médio incompleto tiveram a maior taxa de desocupação: 8,7%. Já entre as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi 5,6%, mais que o dobro da verificada para o nível superior completo (2,7%).

Subocupadas

As pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação a força de trabalho ampliada, que formam a taxa composta de subutilização, representaram 13,4% da amostra. Piauí (27,8%) teve a maior taxa, seguido por Bahia (25,4%) e Alagoas (25,1%). As menores foram verificadas em Santa Catarina (4,4%), Espírito Santo (5,9%) e Mato Grosso (6,1%).

O percentual das pessoas desalentadas, ou seja, aquelas que desistiram de procurar emprego, teve os maiores índices nos estados do Maranhão (9,1%), Alagoas (8,0%) e Piauí (7,3%) e os menores estavam em Santa Catarina (0,3%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Mato Grosso do Sul (0,6%). A taxa de informalidade para o Brasil fechou o quarto trimestre em 37,6% da população ocupada.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Acre

IR: Receita abre consulta sobre novo lote residual de restituições

Publicado

7 minutos atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela
Imposto de renda

A Receita Federal abriu, nesta sexta-feira (20/2), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a fevereiro de 2026.

Ao todo, estão neste lote 204.824 restituições. Elas se referem a contribuintes prioritários e não prioritários, com o valor total de R$ 578.974.901,07.

O valor estará disponível no dia 27 de fevereiro. Do total, R$ 337.697.578,81 serão destinados a:

  • contribuintes com prioridade legal, que são idosos acima de 80 anos (6.632 restituições);
  • idosos entre 60 e 79 anos (39.290 restituições);
  • pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave (3.264 restituições); e
  • contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (10.735 restituições).

Também há no lote residual 127.585 restituições que são destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal. Esse grupo faz jus à prioridade por ter utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via Pix.

Também integram o lote residual 17.318 restituições destinadas a contribuintes que não são prioritários.

Onde consultar:

Acessar www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda”  e depois em “consultar minha restituição”.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

Acre

Governo do Acre avança na reforma e ampliação do Hospital Geral de Feijó

Publicado

59 minutos atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), segue avançando na reforma e ampliação do Hospital Geral de Feijó, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A previsão é de que o primeiro bloco da unidade seja entregue até abril, o que ampliará a capacidade de atendimento à população do município e da região.

Além de melhorar a estrutura da Saúde para a população, as obras beneficiam milhares de operários da construção civil a partir da geração de emprego e renda. Foto: cedida

“Desde a década de 80, o prédio que abriga o hospital não passava por uma intervenção estrutural de grande porte. Com a entrega do primeiro bloco totalmente revitalizado, com novo sistema de climatização, cobertura modernizada, instalações elétricas adequadas e novos equipamentos, Feijó passará a contar com mais qualidade, segurança e eficiência nos atendimentos”, informou o gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes.

Obras avançam em todos os setores do prédio. Foto: Cedida

De acordo com a engenheira civil e fiscal da obra, Raissa Silva, as ações são acompanhadas diariamente pela equipe técnica da Seop, o que assegura qualidade na execução dos serviços.

“Estamos no momento da finalização dos pisos, permitindo iniciar as demais etapas da obra. A instalação da rede de gases medicinais já foi concluída, o que representa um avanço importante”, destacou.

Investimento do governo gera novas oportunidades aos trabalhadores e contempla moradores da regional que são usuários do Sistema Único de Saúde. Foto: Cedida

O gestor da Seop ressaltou que os investimentos fazem parte da estratégia de fortalecimento da rede estadual de Saúde.

“O governador Gladson Camelí tem como prioridade consolidar uma Saúde estruturada, moderna e funcional em todos os municípios. Nosso compromisso é garantir ambientes adequados para os profissionais e atendimento digno e humanizado à população”, afirmou Lopes.

Com investimento superior a R$ 5 milhões, a intervenção beneficiará mais de 30 mil habitantes, fortalecendo a infraestrutura hospitalar da região.

The post Governo do Acre avança na reforma e ampliação do Hospital Geral de Feijó appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Acre

Acre registrou mais de 4 mil ocorrências na rede elétrica causadas por raios em 2025

Publicado

59 minutos atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

Levantamento mostra aumento de mais de 9 mil clientes afetados

De janeiro a dezembro de 2025, o Acre ultrapassou a marca de 4 mil ocorrências causadas por descargas atmosféricas, mais conhecida como raios. Por estar majoritariamente instalada em ambiente aéreo, a rede elétrica fica mais exposta à ação de fenômenos naturais, especialmente durante o período chuvoso.

De acordo com dados da Energisa Acre, em 2024 foram registradas mais de 3,7 mil ocorrências relacionadas a descargas atmosféricas, que afetaram 210,5 mil clientes no estado. Já no ano passado, o número de ocorrências subiu para 4,6 mil, atingindo quase 220 mil clientes, o que demonstra um aumento na incidência desse tipo de evento.

A intensificação das tempestades, característica do período chuvoso, traz impactos diretos para a rede elétrica, que por estar em ambiente aéreo fica mais exposta à ação de descargas atmosféricas, ventos fortes e objetos arremessados. Para reduzir esses efeitos, a Energisa Acre mantém um plano anual de manutenção preventiva, com ações contínuas como inspeção de estruturas, manejo de vegetação, podas técnicas e capacitação permanente das equipes.

O Coordenador do Centro de Operações da Energisa Acre, Jhony Poças, destaca que essas iniciativas são fundamentais para fortalecer o sistema diante de eventos climáticos. “Trabalhamos de forma preventiva ao longo de todo o ano, com manutenção contínua e equipes preparadas, para reduzir os impactos das tempestades e garantir mais segurança e agilidade no atendimento aos clientes. Além disso, desde que a Energisa chegou ao Acre, muito investimentos foram realizados na rede, mas nesse período também, a região vem sendo impactado com eventos climáticos cada vez mais severos”, afirma o coordenador.

Além das ações preventivas, a Distribuidora também atua com um plano de contingência específico para períodos de tempestades, que mobiliza diversas áreas da empresa para garantir resposta rápida antes, durante e após cada ocorrência. As medidas incluem reforço operacional, apoio logístico, suporte de tecnologia da informação, equipes adicionais em campo e, quando necessário, disponibilização de grupos geradores.

Esse conjunto de medidas é reforçado por investimentos contínuos na modernização do sistema elétrico. Até o fim de 2025, a Energisa Acre investiu R$ 2,4 bilhões em melhorias na infraestrutura, construção de novas subestações, modernização de equipamentos e adoção de tecnologias que permitem o religamento automático de trechos da rede, agilizando o restabelecimento da energia mesmo antes da conclusão total dos serviços em campo.

Dicas de segurança durante chuvas e tempestades

· Não se abrigue debaixo de árvores;

· Evite permanecer em rios, lagos ou piscinas durante tempestades;

· Procure abrigo em locais seguros, como casas ou veículos; feche portas, janelas e vidros;

· Caso não encontre abrigo, evite se movimentar e permaneça agachado, se possível

· Afaste-se de cercas, alambrados, estruturas metálicas e redes telefônicas ou elétricas;

· Não utilize chuveiro elétrico durante tempestades;

· Mantenha eletrodomésticos desligados das tomadas;

· Não use o celular enquanto estiver carregando;

· Sempre que possível, providencie o aterramento da rede elétrica do imóvel;

· Não toque em fios caídos nem em objetos que possam estar em contato com a rede elétrica;

· Evite estruturas armadas, como tendas e barracas, que podem se soltar e atingir cabos da rede, causando interrupções ou acidentes.

Para registrar ocorrências envolvendo a rede elétrica, os clientes podem acionar os canais de atendimento da Energisa pelo aplicativo Energisa On, pela Agência Digital no site energisa.com.br , via WhatsApp, por meio da assistente virtual Gisa, no (68) 992330341 ou pelo telefone 0800 647 7196.

