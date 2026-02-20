Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Acre até sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta sexta-feira (20) dois alertas de chuvas intensas para o Acre, válidos até as 23h59 de sábado (21). Os avisos indicam desde “perigo potencial” até “perigo”, com previsão de volumes significativos de chuva e rajadas de vento que podem provocar transtornos em diferentes regiões do estado.

O primeiro aviso, classificado como perigo potencial, entrou em vigor à 0h01 desta sexta-feira (20) e abrange os 22 municípios acreanos. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Estão incluídos no alerta os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Porto Acre, Bujari, Capixaba, Acrelândia, Assis Brasil, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima e Jordão.

O segundo aviso, de grau de severidade “perigo”, passou a valer às 9h09 desta sexta-feira (20) e também segue até as 23h59 de sábado (21). O alerta é mais severo e atinge municípios das regiões do Vale do Juruá e Tarauacá-Envira.

Nessas localidades, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar 100 mm por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. O instituto aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta de perigo abrange Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.