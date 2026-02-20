Conecte-se conosco

Acre

Agenda Emurb – 20 de fevereiro de 2026

Publicado

1 hora atrás

em

PROG. 20 DE FEVEREIRO DE 2026 (SEXTA FEIRA)

<p>The post Agenda Emurb – 20 de fevereiro de 2026 first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Rio Juruá sobe novamente em Cruzeiro do Sul e se aproxima da cota de alerta

Publicado

38 minutos atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

Manancial atingiu 11,52 metros nesta quinta-feira (19) e está a 28 cm do nível de atenção; Defesa Civil e Bombeiros monitoram tendência de alta após período de descida

Caso seja necessária a retirada de famílias de suas residências, as escolas Marcelino Champagnat (bairro João Alves), Padre Arnold (Cohab), Thaumaturgo de Azevedo (bairro do Alumínio) e Corazita Negreiros (bairro Telégrafo) serão utilizadas

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, voltou a apresentar elevação em seu nível e nesta quinta-feira, 19, marca 11,52 metros. O número preocupa autoridades e moradores, já que a cota de alerta no município é de 11,80 metros.

Na última sexta-feira, 13, o manancial registrava 9,35 metros e seguia em movimento de descida. No entanto, desde o sábado, 14, o rio voltou a subir de forma contínua até alcançar o patamar atual

O histórico recente reforça a atenção: no dia 2 de fevereiro, o Juruá atingiu 13,49 metros, ultrapassando a cota de transbordamento, que é de 13 metros. Na ocasião, mais de 6 mil pessoas foram afetadas em 11 bairros, além de 15 comunidades rurais e vilas. Apesar da enchente, não houve necessidade de retirada de famílias de suas casas.

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência nível 2 no município em decorrência da cheia, medida que já havia sido decretada anteriormente pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O reconhecimento permite que o município solicite apoio humanitário caso a situação se agrave.

Mesmo com o baixo volume de chuvas em fevereiro, a Defesa Civil reforça que o risco de enchentes não está descartado. Foto: captada 

Monitoramento

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem em monitoramento constante do nível do rio, avaliando possíveis riscos e preparando planos de contingência caso o manancial volte a se aproximar da marca crítica.

Situação Atual do Rio Juruá (Atualizado até 20/02/2026)
Indicador Medição Data
Nível do Rio Juruá 11,52 metros 19/02/2026
Cota de Alerta 11,80 metros
Cota de Transbordamento 13,00 metros
Distância da Cota de Alerta 28 centímetros 19/02/2026
Evolução Recente do Nível

O rio vinha em trajetória de descida, registrando 9,35 metros na última sexta-feira (13). No entanto, a tendência se inverteu no sábado (14), com uma elevação contínua que o trouxe ao patamar atual de 11,52 metros. Essa nova subida acendeu o sinal de alerta no município.

Histórico da Cheia em 2026

O Rio Juruá já havia atingido um pico significativo este ano. No último dia 2 de fevereiro, o manancial alcançou 13,49 metros, superando a cota de transbordamento (13 metros). Na ocasião, a enchente afetou mais de 6 mil pessoas em 11 bairros, além de 15 comunidades rurais e vilas. Apesar da gravidade, não houve necessidade de retirada de famílias de suas casas.

Ações das Autoridades

Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal mantêm um monitoramento rigoroso e diário do nível do rio. As equipes avaliam constantemente os possíveis riscos e preparam planos de contingência para uma resposta rápida, caso o manancial volte a se aproximar da marca crítica de transbordamento.

Em Marechal Thaumaturgo, na região de fronteira com o Peru, próximos à cabeceira do rio Juruá, alguns bairros já começaram a ser atingidos pelas águas dos rios Juruá e Amônia. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Acre

Agenda SMCCI – 20 de fevereiro de 2026

Publicado

1 hora atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

Agenda Diária 20-02-2026

<p>The post Agenda SMCCI – 20 de fevereiro de 2026 first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>

Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

Comentários

Continue lendo

Acre

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Acre até sábado

Publicado

4 horas atrás

em

20 de fevereiro de 2026

Por

Avisos variam entre perigo potencial e perigo, com previsão de ventos de até 100 km/h e risco de transtornos em diversas regiões do estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta sexta-feira (20) dois alertas de chuvas intensas para o Acre, válidos até as 23h59 de sábado (21). Os avisos indicam desde “perigo potencial” até “perigo”, com previsão de volumes significativos de chuva e rajadas de vento que podem provocar transtornos em diferentes regiões do estado.

O primeiro aviso, classificado como perigo potencial, entrou em vigor à 0h01 desta sexta-feira (20) e abrange os 22 municípios acreanos. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Estão incluídos no alerta os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Porto Acre, Bujari, Capixaba, Acrelândia, Assis Brasil, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima e Jordão.

O segundo aviso, de grau de severidade “perigo”, passou a valer às 9h09 desta sexta-feira (20) e também segue até as 23h59 de sábado (21). O alerta é mais severo e atinge municípios das regiões do Vale do Juruá e Tarauacá-Envira.

Nessas localidades, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar 100 mm por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. O instituto aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta de perigo abrange Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Comentários

Continue lendo