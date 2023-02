Investigadores da DHPP E DCORE prendem segundo envolvido em roubo de motocicleta de sargento da PM

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre, dará início à campanha de vacinação bivalente contra a covid-19 neste sábado, 25, às 8h, no Lar Vicentino, em Rio Branco. A primeira etapa terá início com a aplicação das vacinas em pessoas dos grupos de risco, que incluem idosos, gestantes e imunossuprimidos.

O objetivo desta iniciativa é proteger a população contra a cepa original do novo coronavírus e as subvariantes da ômicron. Para ser vacinado com o imunizante bivalente da Pfizer, é necessário ter concluído, há pelo menos quatro meses ou 120 dias, o esquema vacinal primário, que compreende duas doses do imunizante monovalente, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), órgão vinculado ao Ministério da Saúde (MS). No momento, o Acre recebeu 67 mil doses de imunizantes do governo federal.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, parabeniza os avanços da ciência e o trabalho dos pesquisadores que viabilizaram a vacina e pede para que os acreanos se envolvam na mobilização pela imunização.

“Precisamos unir forças, pois a campanha pela imunização é coletiva. Quanto maior for o número de pessoas vacinadas, mais protegida estará a nossa população. É necessário incentivar, pois assim protegeremos a todos”, destacou o titular da pasta.

Apesar da autorização da Anvisa para uso dos reforços bivalentes em todas as pessoas acima de 12 anos, o Ministério da Saúde decidiu reduzir o público-alvo dos imunizantes apenas para os grupos prioritários, que incluem idosos com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, imunocomprometidos, pessoas com deficiência, pacientes vivendo em instituições de longa permanência, povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, e profissionais da saúde.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Acre, Renata Quiles, salienta que além da vacinação contra a covid-19, será oportunizada à população a vacina contra a influenza.

“É necessário que as pessoas que já completaram o esquema vacinal primário e que fazem parte da população-alvo compareçam aos postos de vacinação dos seus municípios de residência e sejam vacinadas com o imunizante bivalente. Precisamos lembrar que todas as vacinas contra a covid continuam sendo consideradas seguras”, pontuou a coordenadora.

Etapas

Fase 1: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (abrigados e os trabalhadores dessas instituições); imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas (42 dias pós-parto);

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.

As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes e não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.

Orientações

Mesmo sendo do grupo prioritário, é obrigatório ter 1ª e 2ª dose da vacina monovalente;

Mesmo sendo grupo prioritário, é obrigatório intervalo de 4 meses da última dose;

Se for grupo prioritário e já tiver 1ª dose + 2ª dose + 1ª dose de reforço + 2ª dose de reforço, se já faz 4 meses, vai tomar o Reforço 2023.

As pessoas imunocomprometidas são aquelas:

com imunodeficiência primária grave;

que estejam fazendo tratamento de quimioterapia para câncer;

transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) e façam uso de drogas imunossupressoras;

com HIV/AIDS;

que façam uso de corticoides em doses de 20 mg ou mais por dia de prednisona ou equivalente, por período igual ou maior que 14 dias;

utilizem drogas modificadoras da resposta imune;

com condições autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

que estejam fazendo hemodiálise; e

com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

