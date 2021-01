Por Mariana Tokarnia

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) apresentaram um balanço da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As provas começaram a ser aplicadas no último domingo (17), quando os participantes fizeram as provas de ciências humanas, linguagens e redação.



A aplicação terminou hoje (24), quando os candidatos resolveram questões de matemática e ciências da natureza. As notas do Enem podem ser usadas para acessar o ensino superior em instituições públicas e privadas. O exame é requisito para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Confira na íntegra:

Comentários