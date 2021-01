Dados compilados pela CNN junto a prefeituras e governos estaduais que divulgam o balanço preliminar mostram que mais de 700 mil pessoas já foram vacinadas no país. Anna Satie, da CNN em São Paulo O Brasil ultrapassou a Índia em doses da vacina contra Covid-19 aplicadas, proporcionalmente, de acordo com o site Our World in Data.

Segundo o levantamento, o país já vacinou 0,25 pessoa a cada 100 habitantes (1 a cada 400), enquanto a Índia administrou 0,11 (quase 1 a cada 900).

A Índia começou a campanha de vacinação no último sábado (16) e o Brasil, no domingo (17).

O site leva em conta um boletim que considera que 604.374 pessoas já receberam o imunizante no Brasil. No entanto, dados compilados pela CNN junto a prefeituras e governos estaduais que divulgam o balanço preliminar mostram que mais de 700 mil pessoas já foram vacinadas no país.

Isso equivaleria a 0,33 pessoa a cada 100 habitantes.

É importante enfatizar, porém, que isso não significa, necessariamente, que essas pessoas já estão imunizadas, uma vez que é preciso duas doses para obter a eficácia total.

Outra observação é que, com uma população de quase 1,4 bilhão, a Índia tem mais de seis vezes o número de habitantes do Brasil. Para vacinar 10% da população, o país asiático precisa aplicar o imunizante em um número de pessoas que é quase equivalente à população dos estados das regiões nordeste e sudeste do Brasil.

Só o grupo prioritário da Índia, composto por profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades graves, policiais e soldados, soma 300 milhões de pessoas— mais que toda a população brasileira.

De acordo com o ministério da Saúde indiano, 1.582.201 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19.

