Sete anos depois de seu início, a ponte do Rio Madeira, em Abunã (RO) está praticamente pronta e sua inauguração depende apenas da agendas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes.

“Nós dependeremos exclusivamente da agenda do presidente Bolsonaro e do ministro Tarcísio para a solenidade. Após a inauguração formal da ponta que ela será liberara para o tráfego”, disse o superintendente do Dnit em Rondônia, André Lima, em entrevista a Maríndia Moura, da Rede Amazônica de Televisão.

Pelo volume de veículos que passam pela balsa, a estimativa do Dnit é de que 2 mil veículos devem cruzar a ponte por dia.

A ponte é o último gargalo logístico para o Acre consolidar sua integração rodoviária nacional e internacional. Durante os governos de Jorge Viana e Binho Marques foram implantadas as pontes dos rios que cortam a BR 364 entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul eliminando de vez o uso de balsas na travessia de veículos e pedestres nos Vales do Purus, Taruaucá/Envira e Juruá.

“Com certeza as pessoas no acre vão plantar soja, milho e outras culturas e vai incrementar bem o tráfego da ponte. Estima-se um crescimento no tráfego de 3% a 5% por ano”, diz André Lima, à RATV.

