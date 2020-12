O idoso Manoel de Souza Roque, de 65 anos, conhecido como “Pompeu”, morreu após recebeu um soco, cair e bater cabeça em uma calçada, na tarde deste domingo (27), no bairro Corcovado, no município de Tarauacá, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Manoel estava na área de conveniência de um posto de combustíveis conversando com um jovem identificado como Mateus Andrade Martins, de 20 anos, conhecido como “Matimba”, quando a dupla acabou de desentendendo. Com os ânimos mais exaltados, Mateus deu um soco no rosto do idoso, que acabou caindo no chão e batendo a cabeça violentamente contra a calçada. O acusado fugiu do local após o idoso cair.

A vítima não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, para a realização de exames.

A Polícia Militar do 7° Batalhão esteve no local e pegou as características do acusado. Após ronda na região, uma guarnição do Grupo Tático conseguiu prender Mateus em flagrante.

Após a prisão o acusado assumiu a autoria do crime e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá. Ele responderá pelo crime de homicídio.

