Identificadas as seis pessoas mortas em trágico acidente na BR 364

Com Mário Andreazza

As vítimas fatais do acidente entre um Volkswagen Gol e uma Toyota Corolla na noite desse sábado (12) na BR-364, cerca de 45 km do perímetro urbano de Campo Novo do Parecis (400 km da Capital), foram identificadas como Wellington Silva Santos, 29 anos, Rosângela Silva do Nascimento, 25, Josefa Antônia da Silva, 62, Maria Isaura da Silva, 82, e duas crianças, 2 e 5 anos, nomes não divulgados.

As seis vítimas foram arremessadas dos carros no momento da batida traseira entre os veículos e encontradas mortas na rodovia.

Elisângela da Silva Souza, 39 anos, João do Santos, 31, Rosivaldo do Nascimento Silva, 27, e mais um que não teve o nome divulgado, foram resgatados entre as ferragens dos carros e encaminhados com vida, porém, em estado grave, ao hospital do município.

Ainda não há informações oficiais das circunstâncias do acidente, mas de acordo com as primeiras informações, o Corolla, que tinha 7 ocupantes, teria batido violentamente na traseira do Gol, que era ocupado por três pessoas.

Devido ao forte impacto da batida, além das mortes e o quadro clínico grave das vítimas encaminhadas ao hospital, os dois carros ficaram completamente destruídos e viraram um ‘monte de ferros retorcido.

A Polícia Militar (PM) isolou o local e comunicou o fato à Delegacia de Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), responsáveis pelos procedimentos no andamento da ocorrência.

Os peritos analisaram as condições em que os corpos foram encontrados e todo o perímetro para coletar informações das causas do acidente. Um fato que chamou atenção foi a não identificação de marcas de frenagem no asfalto. Em seguida, os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exame de necropsia.

Os investigadores acompanharam os trabalhos no local, coletaram informações preliminares com a perícia e aguardam laudo técnico com mais informações que darão base à apuração dos fatos.